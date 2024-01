“Veel bestuurders zijn helaas op zoek gegaan naar sluipwegen”: Trajectcontrole tussen Rugge en Waarmaarde is 1 jaar oud

Behoorlijk wat ophef in Avelgem een jaar geleden. De Oudenaardsesteenweg tussen Rugge en Waarmaarde kreeg er namelijk op 20 januari een trajectcontrole. In plaats van zeventig werd die ingesteld op een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur. Er volgde veel gemor, maar ondanks alles staan de camera’s er nu wel. Een goeie stap in de richting van fietsveiligheid volgens het gemeentebestuur, al proberen veel bestuurders de controle te ontlopen.

Avelgem kreeg al jaren opmerkingen over de afwezigheid van een afscheiding tussen de fietspaden en de weg op de Oudenaardsesteenweg. De fietspaden liggen vlak aan de weg. Er is geen afscheiding voorzien ter bescherming. Op een bepaald stuk van het tracé is zelfs maar aan één kant een fietspad voorzien. Daarom lagen betonnen blokjes tussen het fietspad en de weg ter bescherming van fietsers.

Extra verlichting

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) kwam de situatie ter plaatse bekijken en vond dat niet veilig. Daaruit bleek dat een trajectcontrole met een maximumsnelheid van vijftig kilometer per uur de enige oplossing zou zijn om de betonblokken daar weg te krijgen. Intussen is de trajectcontrole en bijkomende verlichting op de oversteekpunten een jaar geleden geïnstalleerd en kan de verandering beoordeeld worden.

Schepen Tom Beunens volgde het hele proces van dichtbij mee. “Het voornaamste wat we al geconcludeerd hebben, is dat veel mensen erin slagen om sluipwegen te vinden”, merkt hij op.

“Ze willen een manier vinden om toch maar die snelheidslimiet te overtreden. Daarvoor zoeken ze kleinere wegen om net na de camera de weg op te komen waardoor ze door de mazen van het net glippen. Verder kunnen we alleen maar opmaken uit de feedback dat de algemene teneur positief is. Fietsers lieten weten dat het veiliger is om andere fietsers in te halen of om tegenliggers te dwarsen.”

Geen bijkomende plannen

De schepen liet nog weten dat er geen plannen zijn om bijkomende trajectcontroles in te voeren. Aan de Doorniksesteenweg, richting Outrijve, staat er sinds kort wel een camera, maar die weg leent er zich niet toe om een trajectcontrole te installeren. De camera zou binnenkort in werking moeten treden.

Ooit was er sprake van een trajectcontrole op de Bruggesteenweg van Kerkhove richting Kaster, maar dat is nooit concreet geworden. Volgens tellingen bleek de situatie daar nog mee te vallen. De schepen ziet op korte termijn geen trajectcontroles bijkomen in Avelgem.

(Jonas De Bosschere)