Twee bestuurders verliezen rijbewijzen bij diverse controleacties

Politiezone Westkust hield deze week op twee dagen alcohol- en snelheidscontroles en trok daarbij twee rijbewijzen in van bestuurders die teveel hadden gedronken. Er werd ook gecontroleerd op signalen die kunnen wijzen op mensensmokkel maar dat had geen resultaat.

De eerste controleactie werd maandagavond gehouden tussen 22.50 uur en 23.20 uur in de Toekomstlaan in Oostduinkerke. Bij negen bestuurders werd een negatieve ademtest afgenomen. Het rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Dinsdag werden dan weer snelheidscontroles gehouden met de mobiele flitser tussen 7.30 uur en 15.45 uur. Zo werden 17 bestuurders betrapt in de Abdijstraat in Koksijde. Dat is een fietsstraat en een bestuurder reed er zelfs 51 kilometer per uur. Ook in de Veurnestraat in De Panne en op de Brugse Vaart in Nieuwpoort werd gecontroleerd. 67 bestuurders reden te snel, een iemand werd geflitst aan 81 kilometer per uur. ‘s Avonds werd nog gecontroleerd aan het kruispunt van de Dorpsstraat met de Stationsstraat in Adinkerke. Niemand werd daar betrapt en er waren ook geen signalen die konden wijzen op mensensmokkel of transmigratie, bij de zogenaamde smallboats-controle. Even later verloor wel nog een tweede bestuurder het rijbewijs voor 15 dagen door teveel alcohol. (JH)