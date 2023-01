Trajectcontroles op Oudenburgs grondgebied in werking: overtreders riskeren voortaan boete

Sinds vrijdag 13 januari zijn de trajectcontroles in Oudenburg in werking.

“Dat betekent dat overtreders voortaan een boete riskeren”, meldt burgemeester Anthony Dumarey. “De Vlaamse Regering besliste eind 2020 om 19 nieuwe trajectcontroles te plaatsen op gewestwegen in Vlaanderen. Vier van de geselecteerde zones bevinden zich in Oudenburg. Zo gaat het om een tracé in de Westkerksestraat, tussen het kruispunt met de Oude Brugseweg en het kruispunt met de Nieuwstraat. Ook in de Gistelsesteenweg, vanaf het kruispunt bij de Slachthuisstraat tot de kruising met de Noordstraat, wordt de snelheid gecontroleerd. Trajectcontroles drie en vier liggen in elkaars verlengde op de N358 langs het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. De eerste zone strekt zich uit vanaf het kruispunt van de Keiweg en de Goedeboterstraat tot aan het de rotonde met de op- en afrit bij de E40. Het tweede tracé start aan dezelfde rotonde en loopt tot aan de bruggen in Plassendale”, somt Gino Dumon, schepen van Mobiliteit, op.

Anders dan bij flitspalen is er bij een trajectcontrole geen marge voor gecorrigeerde snelheden. Te snel is dus te snel en wordt geverbaliseerd. “Deze trajectcontroles betekenen een enorme boost voor de veiligheid op de Oudenburgse wegen. Door de vaste controles op deze trajecten kunnen we de mobiele flitser van de lokale politie op andere locaties inzetten, zodat te snel rijden in onze stad verleden tijd wordt”, hoopt de burgemeester.