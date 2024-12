Ruim 400 fietsers gecontroleerd tijdens tweede Tieltse Fluodag

Voor het tweede jaar op rij trokken de leerlingen van 6 Verzorging dinsdagochtend de baan op als ‘fluopietjes’ om aandacht te vragen voor het belang van fietsverlichting. Liefst 500 gadgets werden uitgedeeld aan flinke fietsers, terwijl de politie 29 slecht verlichte fietsers beboette.

Het gaat om een initiatief van leerkracht Dries De Baerdemaker, die behalve leerkracht ook actief is als verkeersverantwoordelijke in het Sint-Jozefsinstituut. Om fietsende scholieren te stimuleren om altijd goed verlicht de baan op te gaan, organiseerde hij dinsdagochtend voor de tweede keer een zichtbaarheidsactie in Sinterklaasthema. Dankzij de steun van sponsors Vega Bike, LedFlex en Elinduseuro konden zijn dertig fluopietjes tussen 7.45 uur en 8.15 uur 374 goed verlichte fietsers belonen met een kleine (fiets)gadget. Ook sommige voetgangers konden zelfs rekenen op een gadget. Maar ook de roe werd niet gespaard, want de politie deelde 29 effectieve boetes van 68,10 euro uit aan fietsers die niet in orde waren met de fietsverlichting. (SV)