Politiezone VLAS voert overlastcontroles uit in station Kortrijk

Nog tot zaterdagavond houdt de politiezone VLAS, samen met 12 aspirant-inspecteurs aan de West-Vlaamse politieschool, een overlastcontrole in het station van Kortrijk. Daarbij zullen alle treinreizigers van de binnenrijdende treinen, zowel vanuit Frankrijk als het binnenland, aangesproken, geïnformeerd en gecontroleerd worden. De 32 politiemensen krijgen de steun van de PZ VLAS drughond en de federale drughond. Ook de dienst Vreemdelingenzaken neemt deel.

Aan de actie nemen ook 12 politie-inspecteurs in opleiding deel. “Het is de praktijk leren uitvoeren van dergelijke grootschalige acties maakt een belangrijk deel uit van hun opleiding. Ze worden een-op-een begeleid door onze ervaren politievrouwen en -mannen van politiezone VLAS, maar ze nemen vandaag de meeste taken op zich waaronder de radiocommunicatie, tussenkomen bij agressie van wanbetalers of de fouilles met de passieve drugshond. Sowieso is hier ook wel nood aan meer inspectie. NMBS is altijd zeer tevreden als we dit doen. De burger wil op een veilige manier het openbaar vervoer kunnen nemen”, vertelt hoofdinspecteur Jari Amerijckx.

De treinreizigers worden gecontroleerd op drugsbezit of -handel, wapendracht, fiets- of stepdiefstal en illegaliteit. “Kortom, alle vormen van stedelijke overlast die zorgen voor een onveiligheidsgevoel waar Kortrijk potentieel mee te maken kan krijgen. Ook personen die rondhangen in de onmiddellijke stationsomgeving kunnen gecontroleerd worden. Deze actie is niet enkel repressief op de aankomende reizigers, maar werkt tegelijkertijd ook preventief op de recente problematiek inzake de fietsdiefstallen.” Ook burgemeester Ruth Vandenberghe was aanwezig bij de actie. “Er zijn niet veel steden met een station middenin het centrum. Dat kan in Kortrijk voor overlast zorgen waar we fel op willen inzetten. Vooral fietsendiefstal is een enorm probleem. Dergelijke controles vragen echter veel capaciteit, dus we springen graag op de opportuniteit om samen te werken met de politieschool.”