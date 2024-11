Politie Westkust trekt zes rijbewijzen in na ademtesten, twee bromfietsen in beslag genomen

De politiezone Westkust hield afgelopen weekend een verkeerscontrole op drie plaatsen op het grondgebied en trok daarbij zes rijbewijzen in van bestuurders die teveel hadden gedronken. Ook twee bromfietsen die sneller dan 45 konden gereden worden, waarbij een zelfs een toestel had dat de snelheidsbegrenzer kon omzeilen, werden in beslag genomen.

De verkeerscontroles gingen afgelopen zaterdag door op drie plaatsen. In de Pelikaanstraat in Nieuwpoort legden 170 bestuurders een ademtest af. Eén rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken wegens strafbare alcoholintoxicatie. Een andere bestuurder mocht gedurende drie uren geen voertuig besturen. In de Duinhoekstraat in De Panne werden twee rijbewijzen onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Nog twee andere bestuurders bliezen alarm en leverden hun rijbewijs voor drie uren in. Op de N34 in Koksijde blies niemand positief maar werden drie bromfietsen in overtreding betrapt. “Twee bromfietsen klasse B reden sneller dan de toegelaten snelheidsgrens van 45 kilometer per uur. Eén bromfiets werd geïmmobiliseerd en kan na afstelling door een erkende handelaar terug opgehaald worden, de andere bromfiets werd in beslag genomen. Een derde bromfiets beschikte over een toestel waarbij de snelheidsbegrenzing van 45 kilometer per uur kon worden afgezet. Ook deze bromfiets werd in beslag genomen. Het parket zal beslissen of de inbeslaggenomen bromfietsen ook verbeurdverklaard zullen worden.” (JH)