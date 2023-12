Politie Westkust trekt tien rijbewijzen in tijdens controleacties, VLABEL int 1.385 euro

Politie Westkust hield de afgelopen dagen verschillende controleacties in het verkeer. Bij diverse acties dit weekend werden in totaal niet rijbewijzen voor enkele uren of langer ingetrokken. Maandag vervoegde ook de Vlaamse Belastingsdienst VLABEL zich bij een controle en zij konden 1,385,21 euro achterstallige belastingen innen.

De politie Westkust controleerde zowel op zaterdagavond als zondagnacht in het verkeer op alcohol. In totaal werden 470 bestuurders gecontroleerd en daarvan waren er tien onder invloed van alcohol. “Op de Kaai in Nieuwpoort werden 200 ademtesten uitgevoerd”, zegt Hélène Ingels van Westkust. “Vier bestuurders bliezen alarm en mochten drie uren geen voertuig besturen. Eén bestuurder blies positief en was het rijbewijs zes uren ingehouden. Op het kruispunt Kinderlaan/Pelikaanstraat in Koksijde controleerden we 232 bestuurders. Eén bestuurder blies alarm en was het rijbewijs voor drie uren kwijt. Twee anderen bliezen positief. De ene bestuurder kreeg een rijverbod van vijftien dagen, de andere bestuurder moest het rijbewijs voor zes uur inleveren. In de De Pannelaan in De Panne tot slot werden tussen 1 en 3 uur ’s nachts 38 bestuurders gecontroleerd. Eén bestuurder blies alarm en een andere bestuurder blies positief. Zij leverden hun rijbewijs drie respectievelijk zes uren in.”

Achterstallige belastingen

Op maandag 18 december was er een gezamenlijke controleactie met VLABEL. “Twee bestuurders reden zonder geldig rijbewijs en krijgen binnenkort een proces-verbaal toegestuurd”, vervolgt Ingels. “We stelden ook een proces-verbaal op voor de persoon die het voertuig toevertrouwde aan iemand die niet beschikt over een geldig rijbewijs. Daarnaast stelden we een proces-verbaal op inzake individueel bezoldigd personenvervoer. We stelden een onmiddellijke inning op van 1.500 euro inzake bezoldigd zakenvervoer zonder geldige vervoersvergunning, een onmiddellijke inning van 350 euro inzake achterwaartse bescherming en een onmiddellijke inning van 55 euro wegens het niet bij zich hebben van de geldige vervoersvergunning. VLABEL scande 1.789 voertuigen en stelde zes processen-verbaal op voor een totale waarde van 1.385,21 euro.” (JH)