Politie Westkust houdt in aanwezigheid van minister Van Tigchelt nieuwe controleactie aan grensovergang

Politiezone Westkust hield vrijdag samen met de Franse collega’s van de Franse Gendarmerie Nationale een gemengde controleactie aan de grens. Daarbij werden 217 wagens en 7 bussen gecontroleerd. Ook aan het station van De Panne werd gecontroleerd. Minister van Justitie en Noordzee Paul Van Tigchelt woonde de actie bij. “De strijd tegen transmigratie blijft een belangrijke prioriteit”, zegt hij.

De controleactie ging vrijdag tegen de middag door aan de grensovergang ter hoogte van de Duinhoekstraat in De Panne. De actie werd bijgewoond door vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee Paul Van Tigchelt die een werkbezoek aan politiezone Westkust in het kader van de strijd tegen transmigratie bracht. Ook Procureur des Konings West-Vlaanderen Filiep Jodts, afdelingsprocureur Parket West-Vlaanderen, afdeling Veurne, Patty ’T Jonck en burgemeesters Vanden Bussche, Degrieck en Vanden Broucke woonden samen met eerste hoofdcommissaris Nicholas Paelinck, korpschef PZ Westkust en voorzitter van de Vaste Commissie Lokale Politie, dit werkbezoek bij. Er werden in totaal 217 wagens en 7 bussen gecontroleerd en ook aan het station van De Panne werden twee personen gecontroleerd. Er werd een persoon zonder papieren bestuurlijk aangehouden.

Cijfers zorgwekkend

“De cijfers zijn zorgwekkend”, legde korpschef Nicholas Paelinck uit. “We merken een stijging in het aantal pogingen om de oversteek te wagen, in het aantal geslaagde oversteken, in het aantal dodelijke slachtoffers tijdens mislukte oversteken en in het aantal vaststellingen van fenomenen gelinkt aan transmigratie. We blijven controles houden aan de grensovergangen, op het strand en in de duingordels en aan de op- en afritten van de autosnelwegen”. Minister Paul Van Tighchelt is tevreden met de acties. “De strijd tegen transmigratie blijft een belangrijke prioriteit. Met dit werkbezoek aan PZ Westkust wil ik de lokale bestuurlijke overheden en politie bedanken voor het harde werk dat dagelijks geleverd wordt in samenwerking met de Franse autoriteiten. Wij moeten blijven investeren in gerichte acties en samenwerking om deze problematiek effectief aan te pakken, maar ook om de veiligheid van de vluchtelingen zelf te waarborgen en hen uit de handen van criminele netwerken te houden.” (JH)