Politie Westkust betrapt 161 hardrijders tijdens tweedaagse flitsactie

Politie Westkust hield zowel op woensdag als op donderdag diverse snelheidscontroles op het grondgebied. Er passeerden in totaal 1.474 voertuigen de radar. Daarvan reden er 161 bestuurders te snel.

“We startten de controleactie woensdag in fietsstraat A. Boudrystraat in Koksijde”, zegt Hélène Ingels van Westkust. “Tussen 9.30 uur en 10.30 uur passeerden 318 voertuigen onze mobiele flitscamera. 33 bestuurders lieten zich flitsen. In de Ramskapellestraat in Nieuwpoort controleerden we tussen 10.55 uur en 12.30 uur de snelheid van 84 voertuigen. 16 bestuurders hielden zich niet aan de maximaal toegelaten snelheid van 50 kilometer per uur. In de Koksijdeweg in De Panne tot slot reden tussen 13 uur en 14.15 uur 25 van de 420 bestuurders er sneller dan de snelheidslimiet van 50 kilometer per uur.”

“In de Albert I laan in Nieuwpoort stelden we de op donderdag mobiele flitser op buiten bebouwde kom maar met een snelheidslimiet van 50 kilometer per uur. 281 voertuigen passeerden tussen 10 uur en 11.30 uur onze mobiele flitscamera. Er werden 41 snelheidsovertredingen vastgesteld. In de Duinhoekstraat in Adinkerke stelden we tussen ‘s middags onze mobiele flitser opnieuw op buiten de bebouwde kom. Ook hier geldt een maximaal toegelaten snelheid van 50 kilometer per uur. 20 bestuurders respecteerden deze snelheidslimiet niet. 138 bestuurders hielden zich wel aan de maximaal toegelaten snelheid. We sloten de controleactie af in fietsstraat Vanmaldeghemstraat in Koksijde. Daar reden 26 van de 213 bestuurders er sneller dan 30 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid bedroeg er 55 kilometer per uur.” (JH)