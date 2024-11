Politie Westkust betrapt 144 hardrijders in drie dagen tijd, FAVV deelt twee waarschuwingen uit

Politiezone Westkust hield de afgelopen drie dagen op tal van locaties flitscontroles en betrapte daarbij 144 hardrijders. In een fietsstraat in Nieuwpoort werd zelfs meer dan de helft betrapt. Woensdag deed ook het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) mee aan een controleactie. Zij deelden twee waarschuwingen uit.

De eerste controledag vond maandag plaats waar geflitst werd op de Albert I Laan in Nieuwpoort en in de fietsstraat Abdijstraat in Koksijde.

In die straat werden 20 hardrijders betrapt aan het einde van een schooldag in de straat waar dus vaak kinderen wandelen en fietsers passeren. De snelheid is beperkt tot 30 kilometer per uur maar een hardrijder reed er zelfs 58 kilometer per uur.

Fietsstraat

Dinsdag werd gecontroleerd in de fietsstraat Louisweg in Nieuwpoort en daar respecteerden liefst 23 van de 40 gecontroleerde voertuigen de snelheidslimiet van 30 niet. Ook in de A. Boudrystraat in Koksijde en de Duinhoekstraat in Adinkerke waren er flitscontroles.

Woensdag werd dan weer gecontroleerd in de Diksmuidse Weg in Ramskapelle en de Polderstraat in Nieuwpoort. In totaal werden tijdens de drie dagen 144 hardrijders geklist.

Woensdag nam ook het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) deel aan de controleactie en zij deelden twee waarschuwingen uit. De politie controleerde aan de Kinderlaan in Nieuwpoort en de Kromfortstraat in Adinkerke, telkens vlakbij de E40.

Er werden verschillende onmiddellijke inningen uitgevoerd en pv’s opgesteld, voor inbreuken op keuring en verzekering, overlading en andere technische vereisten inzake vervoerstransport.

