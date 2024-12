Politie trekt één rijbewijs in bij afname van 183 ademtests

Politiezone Polder hield donderdag twee alcoholcontroles in het kader van de lopende WinterBob-campagne en voerde 183 ademtests uit. Daarbij verloor een bestuurder het rijbewijs voor 15 dagen.

De verkeersdienst van politiezone Polder voerde donderdag alcoholcontroles uit in de Torhoutstraat in Kortemark en de Bovekerkestraat in Koekelare. In Kortemark werden 105 bestuurders gecontroleerd. Eén van hen blies positief. In Koekelare werden 78 ademtests afgenomen. Bij één bestuurder werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen na het vaststellen van een positief resultaat. “Dit toont aan hoe belangrijk het is om nuchter deel te nemen aan het verkeer, vooral tijdens de wintermaanden wanneer de omstandigheden vaak uitdagender zijn. Onze zone blijft inzetten op dergelijke controles om de verkeersveiligheid te waarborgen en roekeloos gedrag in het verkeer te ontmoedigen. De boodschap is duidelijk: BOB, of je nu rijdt of drinkt, maak de juiste keuze”, besluit de politie. (JH)