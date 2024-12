Politie ontdekt aanzienlijke hoeveelheid cocaïne bij BOB-controle

Politiezone Spoorkin kon onlangs een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne aantreffen tijdens het houden van een BOB-controle in Veurne. De bestuurder legde ook een positieve drugstest af.

Net zoals andere politiezones houdt ook politiezone Spoorkin in Veurne, Alveringem en Lo-Reninge regelmatig BOB-controles in het kader van de lopende WinterBob-campagne. Bij een van de recente controles troffen ze bij een bestuurder een aanzienlijke hoeveelheid cocaïne aan, die in beslag werd genomen. De bestuurder legde ook een positieve drugstest af.

In totaal werden bij de recente controle 823 voertuigen gecontroleerd en moesten verschillende bestuurders effectief een ademtest afleggen. Twaalf daarvan waren safe, twee bliezen alarm en twee safe. Een bestuurder verloor het rijbewijs voor drie uren en drie voor vijftien dagen. Daarnaast werden ook enkele pv’s en pv’s van waarschuwing uitgeschreven. (JH)