Politie houdt grote controle aan R34: 291 testen afgenomen en twee personen verliezen rijbewijs

Politiezone Kouter hield donderdagavond samen met de douane een grote controle op de R34 in Torhout. Twee personen verloren het rijbewijs voor zes uren.

De controle vond donderdagavond plaats tussen 19 en 20.45 uur. Er werd gecontroleerd op de R34 ter hoogte van de Keibergstraat, vooral voor het verkeer dat van de snelweg kwam afgereden. De politie voerde 291 alcoholsamplings uit, waarbij snel een indicatie kan gegeven worden of iemand heeft gedronken. Daarna werden twee ademtesten afgenomen en die waren beiden positief.

Twee personen verloren het rijbewijs voor zes uren. Er was ook controle voor eventuele andere overtredingen. Daarvoor werd een pv van waarschuwing gegeven voor een inbreuk inzake de keuring. Ook de douane was aanwezig bij de controles die de politie Kouter donderdagavond hield. In vier dossiers konden zij nog achterstallige penale boetes innen. (JH)