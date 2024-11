Politie flitst 143 hardrijders, in een straat reed helft te snel

Politiezone Westkust hield zowel op woensdag als op donderdag flitscontroles waarbij in totaal 143 hardrijders geflitst werden. Negatieve uitschieter was de Louisweg in Nieuwpoort, daar werden 53 bestuurders betrapt en reed bijna de helft te snel.

Op woensdag flitste de politie Westkust in de Strandlaan in Koksijde waar maximaal 50 kilometer per uur gereden mag worden. Er werden 278 voertuigen gecontroleerd en 25 van hen respecteerden de snelheidslimiet niet. Daarna werd naar de Veurnestraat in De Panne gegaan waar 1.084 bestuurders in de zone 50 werden gecontroleerd. Twintig reden te snel. Op donderdag werd gecontroleerd in de Polderstraat in Oostduinkerke waar eveneens niet sneller dan 50 kilometer per uur gereden mag worden. Hier werden 80 voertuigen gecontroleerd en reden er vijf te snel. In de Louisweg in Nieuwpoort schrok de politie zelf van het cijfer. Dit is een straat waar niet sneller dan 30 gereden mag worden. Er werden 112 voertuigen gecontroleerd en met 53 hardrijders reed bijna de helft te snel. Tot slot werd ook in de Koksijdeweg in De Panne gecontroleerd en daar werden 40 bestuurders op een totaal van 455 geflitst. (JH)