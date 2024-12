Politie en GOCA houden gezamenlijke verkeersactie en innen 3.000 euro boetes

Politiezone Westkust en GOCA hielden donderdag een gezamenlijke controleactie in het verkeer met de focus op zwaar vervoer. Er werd in totaal voor 3.008,10 euro aan boetes geïnd.

De controleactie ging donderdag door en vond plaats aan de op- en afrit van de E40 in Ramskapelle, op de randparking. Het ging om een samenwerking tussen politiezone Westkust en GOCA, het expertisecentrum voor autokeuring en rijbewijs. Daarbij werd specifiek gecontroleerd op zwaar vervoer en in totaal werden acht overtredingen vastgesteld. Bij een voertuig ging om een zeer gevaarlijk gebrek. “Bij een van de banden van het voertuig was de koord reeds zichtbaar en was de band aan het scheuren. De bestuurder mocht pas verder rijden nadat ter plaatse een nieuwe band werd opgelegd”, zegt Hélène Ingels van zone Westkust. De bestuurder moest ook 1.000 euro boete ophoesten. Een andere bestuurder moest eveneens vanwege een versleten band een boete van 350 euro betalen. Voor het overige werden onmiddellijke inningen uitgevoerd wegens olieverlies, een defect dimlicht, beschadigde beschermingen, het ontbreken van een dodehoekspiegel, een inbreuk op de rij- en rusttijden en het niet dragen van een veiligheidsgordel. In totaal werd voor 3.008,10 euro boetes geïnd. (JH)