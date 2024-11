Politie en gemeente controleren fietsverlichting

Dit jaar gebeurden er in Wevelgem al zeven fietsongevallen en dat tussen 19 uur en 8 uur. Het zijn cijfers die de noodzaak van zichtbaarheid in het verkeer onderstrepen. In dat kader zette de gemeente en de politiezone Grensleie dinsdagochtend een fietsverlichtingsactie op poten. “We zijn een fietsvriendelijke gemeente, maar ook de fietsers moet zijn verantwoordelijkheid nemen”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (cd&v 8560).

“Soms werkt ook mijn lichtje niet, maar dan zorg ik ervoor dat het wordt hersteld. Ik vind het wel belangrijk dat je goed zichtbaar bent in het verkeer”, zegt Amber Patyn (16) uit Wevelgem. Dagelijks neemt ze fiets naar het Sint-Pauluscollege. “Meestal let ik er ’s morgens bij het vertrekken wel op dat mijn lichten werken, ook mijn ouders kijken erop toe. Ik vind het wel belangrijk. Van school krijgen we bij het begin van de winter een mail waarin staat dat het belangrijk is om met lichten te rijden.”

Samen met heel wat andere fietsers werd Amber dinsdagochtend door gemeenschapswacht Michael en inspecteurs en agenten van de verkeers- en wijkdienst van de politie gecontroleerd of haar fietsverlichting wel naar behoren werkte.

Wintertijd

“Het is inderdaad belangrijk dat de fietsverlichting werkt, vooral nu het ’s morgens wat langer donker is”, zegt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “En zeker moet onze schoolgaande jeugd, die zich toch massaal met de fiets beweegt, worden gezien in het verkeer. Vandaag doen we samen met de politie een preventieve actie om na te gaan in welke mate de jongeren hun lichtjes laten branden. Het stemt mij tevreden dat bijna iedereen in orde is. Bij vroegere acties was dat soms wel eens anders. Maar het heeft ook te maken dat er meer elektrische fietsen rijden en die hebben automatische verlichting. Maar goed, voor die laatste 5 tot 10 procent die niet in orde is, blijven we er toch op hameren dat zichtbaarheid in het verkeer een must is. Wij zijn een fietsvriendelijke gemeente en probeerden zoveel mogelijk mensen op de fiets te krijgen, maar ook de fietser zelf moet zijn of haar verantwoordelijkheid nemen.”

Geen boete

Wie dinsdagochtend niet in orde was, kreeg geen boete, maar een lichtje om op het stuur te bevestigen. “In de toekomst zullen we echter, indien nodig, overgaan tot bekeuringen om de verkeersveiligheid verder te waarborgen”, zegt Mégane Coussaert, communicatieverantwoordelijke van de politiezone Grensleie. “Het is van groot belang om deze boodschap te blijven herhalen, want de cijfers spreken boekdelen.”

Zo blijkt dat tussen 1 januari 2024 en 10 oktober 2024 al zeven fietsongevallen gebeurden in Wevelgem. Die accidenten vonden allemaal plaats tussen 19 uur en 8 uur, wat de noodzaak van zichtbaarheid onderstreept. “Vaak denk je dat automobilisten je – ook zonder fluojasje of verlichting – wel hebben gezien, maar pas wanneer je zelf eens niet-verlichte fietsers laat opmerkt, besef je dat fietslichtjes letterlijk van levensbelang zijn.”