Ook in Tielt grote drukte bij autokeuring: “Mensen stonden hier al om 4.30 uur voor de poort”

Net als op heel wat andere plaatsen was het ook in Tielt vrijdag over de koppen lopen aan de autokeuring. Al van ’s ochtends vroeg stonden zo’n 150 voertuigen aan te schuiven. Vijf uur later stonden velen van hen daar nog steeds. “Ik had verwacht dat het druk zou zijn, maar zo druk had ik toch niet gedacht.”

“De mensen stonden al om 4.30 uur aan de poort, ook al gingen we pas open om 7 uur.”, vertelt Tim De Smet. Hij is al de hele week als jobstudent aan de slag bij de autokeuring en moest zich vrijdagmorgen vooral bezig houden met het informeren van de mensen. Eén van die vroege vogels is Yves Algoet. Hij stond vrijdagmorgen al om 6.20 uur in de rij aan de keuring. Vier uur later waren er evenwel nog steeds een twintigtal voertuigen voor hem. “Ik dacht van vroeg te gaan om de drukte te ontlopen, maar dat plan heeft duidelijk niet gewerkt”, grinnikt hij. “Toen ik hier aankwam stond er al een ellenlange rij voor mij. Ik had verwacht dat het druk zou zijn, maar zo druk had ik toch niet gedacht. Ik had een vrije dag vandaag, maar heb die opgeofferd om hier in de lijn te komen staan.”

Ondanks de grote drukte, merkt De Smet wel dat de meeste mensen er toch de moed nog inhouden. “De mensen die hier al het langst staan, zijn ondertussen een beetje gepikeerd, maar degene die achteraan staan, zien het voorlopig nog zitten.” De mensen kwamen dan ook niet onvoorbereid. Zo had Ethel Madou haar lunchpakket bij. “Mijn dochter is hier al van 7.10 uur. Ze ging normaal onze twee oldtimers na elkaar laten keuren, maar toen ze zag hoe druk het was, heeft ze me toch opgebeld en gezegd dat ik met de tweede wagen moest komen”, vertelt ze. Rond 10 uur stond Ethel nog nagenoeg achteraan in de rij, maar dat kon haar humeur niet verstoren. “Het is mooi weer, de zon schijnt, ik heb water bij en mijn boterhammen. Ik ben ook op pensioen en heb dus wel wat tijd”, lacht ze. “Al is het wel een gek gedoe, want zes weken geleden konden we al geen afspraak meer maken.”

Dat ook een afspraak vastleggen niet evident is, zegt ook De Smet. “De agenda zit immers al vol tot in september”, klinkt het. “Als de mensen echt naar de keuring moeten, hebben ze dan ook geen andere keuze dan hier op vrijdag te komen aanschuiven.” Toch heeft De Smet nog een tip voor de mensen die nog een weekje respijt hebben: “De mensen die kunnen komen beter pas vanaf volgende week vrijdag. Dan is het verlof immers gedaan. Nu komen veel mensen nog omdat ze verlof hebben, dus we denken wel dat het vanaf volgende week minder druk zal zijn.” (TM)

Lees ook…

Massale drukte bij West-Vlaamse autokeuringen: alle wachtrijen reeds afgesloten