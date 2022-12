Grootschalige politiecontrole blijkt broodnodig: maar liefst helft van gecontroleerde tweewielers niet in orde

De politie heeft de resultaten gedeeld van de actie afgelopen vrijdag in Brugge. Daarbij lag de focus op tweewielers en haalden mobiele patrouilles overtreders uit het verkeer. De resultaten zijn weinig bemoedigend: maar liefst de helft van alle gecontroleerde tweewielers bleek niet in orde.

De hele week al werden op de sociale media van de Brugse politie de verkeersregels voor fietsers herhaald. Bij wijze van preventie en als voorloper op een grootschalige actie die vrijdagmiddag plaatsvond op ’t Zand in Brugge. Niet alleen fietsers werden er tegengehouden, maar ook bestuurders van (e)steps, bromfietsen en andere tweewielers werden gecontroleerd op fietsverlichting, gsm-gebruik en verkeersonveilig gedrag. Naast de controlepost op ’t Zand werden ook op andere plaatsen in het centrum fietsers of ‘steppers’ uit het verkeer geplukt.

En de resultaten zijn niet min. Van de 236 tweewielers bleken er 124 bestuurders niet in orde. Bij de fietsers ging het daarbij vooral om gebrekkige fietsverlichting (50), gsm-gebruik (20) en rijden zonder handen (18). Verder waren er ook fietsers die een verbodsbord negeerden of een passagier vervoerden op hun bagagerek. Bij de bromfietsers waren de overtredingen heel uiteenlopend met inbreuken op vlak van verzekeringen, opfokken van het voertuig, luide uitlaat enz. Zeven bromfietsen werden meteen ingehouden. 124 bestuurders kregen wel ‘goede punten’ en werden beloond met een gadget. “Het feit dat de helft van de tweewielers niet in orde bleek, toont aan dat preventie én repressie broodnodig blijven”, geeft de politie nog mee. (MM)