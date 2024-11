Fluo- en helmcampagne voor fietsende jeugd: “We merken ieder jaar een verbetering”

In november voert Politiezone VLAS met haar jaarlijkse Fluo- en helmcampagne uit voor de fietsende jeugd in Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Elke leerling uit het middelbaar die, naast een goed werkende fietsverlichting, ook een helm en/of fluorescerende kledij draagt op weg met de fiets naar school, maakt kans op een gloednieuwe fiets ter waarde van 700 euro.

In de periode tussen 4 november en 13 december gaan zowel politiemensen als vrijwilligers van de Politiezone Vlas dagelijks aan de schoolpoorten staan van alle 22 middelbare scholen in Kortrijk, Kuurne en Lendelede. Elke fietsende leerling die met een helm en/of fluo-uitrusting aankomt, krijgt van hen een tombolaticket. Er wordt één school per dag bezocht.

“Ik draag elke ochtend een fluohesje, want auto’s kunnen je niet altijd zien, zeker ’s ochtends of ’s avonds niet als het donker is”, zegt Yassir (13). “Ik vind het wel een toffe actie. Ik heb een nieuwe fiets nodig (lacht). De mijne is al vier jaar oud.” Het winnend nummer zal gecommuniceerd worden naar de school en via de website van de PZ VLAS

Alle scholen werden door de politiezone VLAS op de hoogte gebracht van deze campagne en gevraagd om hun leerlingen in te lichten en hen warm te maken om extra veiligheidsmaterialen te dragen. Alle uitgedeelde tombolatickets gaan op het einde van de campagne in een pot. Daarna zal een onschuldige hand de winnaar trekken die een gloednieuwe fiets cadeau krijgt, ter waarde van 700 euro.

De eerste acties van afgelopen weken zijn alvast goed verlopen. “Er werden al heel wat tombolatickets uitgedeeld. Dit is de vierde campagne en we merken ieder jaar een verbetering. Dat is ook te danken aan de inspanningen van privébedrijven die bijvoorbeeld nieuwe fietsveilige attributen op de markt brengen”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier. “Jammer genoeg zien we een daling van fluo en helmen vanaf het middelbaar. Jongeren vinden het minder cool om te dragen. We willen sensibiliseren dat het om veiligheid gaat, vooral in deze donkere periode.”