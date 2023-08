Drie bestuurders onder invloed van cocaïne bij politiecontrole in Blankenberge

Tijdens een politiecontrole zijn zaterdagavond in Blankenberge drie bestuurders betrapt op het rijden onder invloed van cocaïne. Drie anderen werden betrapt op drugsbezit. De actie werd bijgewoond door minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD), die de cijfers bekendmaakte van de zogenoemde lik-op-stukboetes voor drugsbezit.

Sinds de invoering op 1 januari 2022 werden al 7.855 lik-op-stukboetes voor druggebruik uitgeschreven, samen goed voor 954.625 euro. In juli 2023 ging het zelfs om 1.011 dergelijke boetes. De meeste boetes werden uitgedeeld op festivals of op de invalswegen. De lokale politie van de zone Blankenberge-Zuienkerke hield zaterdag daarom een controle in de marge van het evenement The Underground in Blankenberge. Ook de douane met een drugshond, de scheepvaartpolitie en aspirant-inspecteurs van de West-Vlaamse politieschool namen deel aan de actie.

Drie bestuurders bleken zaterdagavond onder invloed van cocaïne te rijden. Hun rijbewijzen werden onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Drie anderen werden dan weer betrapt op drugsbezit. Een van hen kreeg een onmiddellijke minnelijke schikking voor het bezit van cannabis. De andere verdachten liepen respectievelijk met 5 gram speed en 15 gram cannabis tegen de lamp. De processen-verbaal zullen in hun geval overgemaakt worden aan het parket, want ze kregen eerder al een lik-op-stukboete voor drugsbezit. Wellicht zullen ze zich dus voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden.

Een week eerder hield de politiezone Blankenberge-Zuienkerke al een gelijkaardige actie. Samengeteld werden tien vaststellingen van drugsbezit gedaan. Het ging ook nog om xtc, ketamine, amfetamines en heroïne. Een vermoedelijke dealer werd vorige zaterdag gearresteerd omdat hij 100 gram speed op zak had. In totaal reden negen mensen onder invloed van drugs en eveneens negen onder invloed van alcohol. Eén bestuurder reed ondanks een levenslang rijverbod. Ten slotte inde de douane ruim 4.500 euro aan openstaande boetes.