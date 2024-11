Drie bestuurders betrapt op GSM-gebruik tijdens controle: rijbewijs 15 dagen kwijt

De politiezone Kouter hield donderdagochtend op twee plaatsen een verkeerscontrole. Tussen 7.50 uur en 8.40 uur werd gecontroleerd in de Bruggestraat in Torhout en tussen 9.15 uur en 10.15 uur werd gecontroleerd op de Ringlaan in Ichtegem.

In totaal werden 15 ademtesten afgenomen en die waren allen safe. Wel betrapte de politie op dat geringe aantal gecontroleerde bestuurders drie die hun GSM gebruikten achter het stuur. Zij verloren allen het rijbewijs voor 15 dagen. Daarnaast waren er twee pv’s van waarschuwing voor inbreuken op de technische eisen en het rijbewijs. (JH)