Campagne ‘Ej me velo gezien?!’ in Knokke-Heist afgerond: gelijklopende resultaten als twee jaar geleden

De tiende editie van de campagne Ej me velo gezien!? zit erop. Tijdens twee periodes van 14 dagen controleerde de lokale politie Damme – Knokke-Heist in december en januari in totaal 1.872 fietsen. 17 procent was technisch niet in orde, 3,4 procent had ontbrekende of defecte verlichting. De percentages zijn gelijklopend met de editie van twee jaar geleden.

De lokale politie Damme Knokke-Heist, gemeente Knokke-Heist en de stad Damme sloegen voor deze editie de handen in elkaar met de West-Vlaamse cartoonist Sé (alias Sebastiaan Geeraert, red.) van SeZart om het initiatief vorm te geven.

Eindevenement

De jeugdraad van Knokke-Heist organiseerde als afsluiter van de campagne een eindevenement. Alle kinderen die extra zichtbaar waren tijdens de controles, mochten zondagmorgen naar de prijsuitreiking in De Marge komen. Tijdens een ontbijt feliciteerde motorrijder Stef de kinderen en gaf een woordje uitleg over de cijfers van deze editie.

Alle kinderen kregen nog elk een RIDR-light om nog zichtbaarder te zijn in het verkeer.