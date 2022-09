Bijna 9.000 euro achterstallige verkeersbelastingen geïnd bij verkeersactie

De Vlaamse Belastingdienst VLABEL hield maandag een gemengde actie samen met politiezone Westkust en kon daarbij 8.956,68 euro aan achterstallige verkeersbelastingen innen. Ook de politie voerde verschillende onmiddellijke inningen uit.

De controleactie ging maandag overdag door en vond plaats in de Kinderlaan in Nieuwpoort en de De Pannelaan in De Panne. VLABEL stelde vast dat 17 bestuurders niet in orde waren met het betalen van hun verkeersbelastingen en stelde daarvoor 17 onmiddellijke inningen op. Dat was goed voor een totaalbedrag van 8.956,68 euro. Politiezone Westkust daarnaast stelde ook verschillende overtredingen vast en ging over tot nog eens zeven onmiddellijke inningen.

Drie daarvan waren voor inbreuken op de inschrijving. Zo reed er iemand rond met een afgedekte nummerplaat, iemand zonder kentekenbewijs en iemand met een reproductieplaat die niet gelijkend was van de kentekenplaat. Andere inningen waren voor inbreuken op de ladingzekering, het niet dragen van de veiligheidsgordel en het gebruik van mobiele elektronische apparatuur achter het stuur. Daarnaast werden nog drie pv’s van waarschuwing en een effectieve pv opgesteld. Alle tien gecontroleerde bestuurders bliezen safe. (JH)