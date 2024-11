357 bestuurders geflitst tijdens rally in Kortrijk

Tijdens de ‘6 Uren van Kortrijk’ heeft de lokale politiezone Vlas zoals gebruikelijk snelheids- en verkeerscontroles gehouden. In de omgeving van het parcours werden zaterdag en zondag in totaal 357 bestuurders geflitst. Bij de start van de rally moesten 36 voertuigen getakeld worden.

De lokale politie van de zone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) hield in Kortrijk snelheidscontroles in onder andere de Doorniksesteenweg, de Munkendoornstraat en de Koning Albertstraat in Kortrijk. Ook in Marke en Aalbeke werden flitsacties gehouden. Zaterdag werden 169 van de 3.445 gecontroleerde voertuigen betrapt op overdreven snelheid. Zondag liepen zelfs 188 van de 2.732 gecontroleerde voertuigen tegen de lamp. In totaal reed dus 5,7 procent van de bestuurders te hard.

36 auto’s getakeld

In de buurt van het parcours en op de invalswegen naar het stadscentrum probeerde de politie alles in goede banen te leiden. Daarbij werden de fietsbrigade, de verkeersmotards, politieteams per combi en de hondengeleiders ingezet. Zo moesten zaterdagochtend 36 voertuigen getakeld worden om de servicezone volledig vrij te maken voor de rallyteams. De helft van de takelingen gebeurde in de straten rond het gerechtsgebouw van Kortrijk. Tien mensen gingen dan weer op de bon omdat ze op het fietspad geparkeerd stonden.

In Bellegem drongen twee mensen een hoeve in renovatie binnen. Via de stellingen hadden ze immers een beter zicht op de rallywagens tijdens de KP De Katte, maar ze werden opgemerkt door een drone van de politie. Ze bleken allebei een kleine hoeveelheid drugs op zak te hebben. De politie stelde de nodige processen-verbaal op. Een andere bezoeker van de rally liep in de Doornikserijksweg dan weer tegen de lamp voor rijden onder invloed van alcohol.

Kleine ongevallen

Tijdens de rally waren er slechts enkele kleine ongevallen met materiële schade aan de deelnemende wagens. “Als hulpdiensten en organisatie kunnen we terugblikken op een heel goede editie van de rally. Er waren geen noemenswaardige of grote incidenten. Alle partijen zijn heel tevreden over de goede samenwerking en over het verloop van de ordedienst rond de rally”, aldus politiewoordvoerder Thomas Detavernier.