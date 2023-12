315 van de 330 gecontroleerde fietsers in orde met fietsverlichting tijdens ochtendspits in Kuurne

Tijdens deze donkere maanden voert de politiezone Vlas zowel ‘s morgens als ‘s avonds extra fietslichtcontroles uit. Vanmorgen hielden de verkeerspolitie en de politiemensen van de Lokale Politiepost in Kuurne een fietslichtcontrole langs het Jaagpad vlak bij het centrum van Kuurne.

Tussen 07 uur 15 en 08 uur 25 passeerden 330 fietsers de controlepost. Slechts 15 daarvan waren niet in orde met hun fietsverlichting. Dat betekent dat meer dan 95% van de fietsers perfect in orde was.

15 overtreders

Van de 15 overtreders kregen 11 een jongeren-pv (tussen 12 en 16 jaar) – de uitnodiging voor het volgen van de verkeersklas volgt binnenkort. Drie kregen een onmiddellijke inning (tussen 16 en 18 jaar). Een enkele fietser eindigde met een gewoon proces-verbaal (vanaf 18 jaar).

“Naast de beoogde doelgroep van scholieren en studenten kan sowieso iedereen die zonder fietsverlichting rijdt een boete krijgen, en dit het ganse jaar door”, zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van politiezone Vlas. “Het resultaat van deze ochtendcontrole is alvast heel goed, daardoor valt het extra op wanneer een fietser zonder enige fietsverlichting op baan is tussen allemaal goed verlichte fietsen.”