Contract met City Parking voor de parkeercontrole in blauwe zone Wevelgem wordt niet verlengd

De gemeente Wevelgem zette de samenwerking met het parkeerbedrijf City Parking stop en gaat voor de controles op het gebruik van de parkeerschijf in de blauwe zone op zoek naar een andere partner. De gemeenteraad keurde het bestek voor een nieuwe prijsvraag goed. Het contract zal worden beperkt tot één jaar. “Er waren wat klachten van burgers”, aldus schepen van Financiën en Mobiliteit Lobke Maes (cd&v). “Bepaalde zaken verliepen niet correct en werden niet nageleefd.” De retributie bedraagt 15 euro.

Wevelgem werkte destijds acht jaar lang zonder problemen met een parkeerbedrijf samen. Daarna kwam het via een overheidsopdracht tot een samenwerking met City Parking voor een periode van vier jaar. Voor de nieuwe concessie dient een concessievergoeding betaald te worden door de inschrijver, terwijl de concessiehouder ook een deel van de inkomsten (retributies) ontvangt als vergoeding voor het uitvoeren van deze concessie. De raming van de concessievergoeding bedraagt 3.750 euro voor één jaar. Aan City Park werd er gegund voor zo’n 5.000 euro.

“We willen voldoende parkeerrotatie, dat is onze voornaamste bekommernis”, aldus de bevoegde schepen. “In 2022 en 2023 was het aantal boetes verdubbeld. Voor ons een extra motivering om het contract stop te zetten. We kiezen voor een concessie voor één jaar. Misschien moeten we de parkeercontroles in eigen beheer doen, wat we volgend jaar gaan uitzoeken. Vandaar een contract voor één jaar. De vergoeding zal daardoor waarschijnlijk niet zo hoog liggen. We gaan zoveel mogelijk firma’s aanschrijven. We gaan grondig de evaluatie maken en bekijken wat de maatschappelijke meerwaarde en meerkost is.”

Fractieleider Yves Goddeeris (Vooruit) vroeg waarover die klachten dan eigenlijk gingen. “Onder meer over de klantvriendelijkheid, wat evenwel een moeilijk te meten gegeven is”, reageert Lobke Maes. “Ze beboetten soms onterecht of in straten waar het geen blauwe zone is en leggen de bewijslast aan de burger. Wat moeilijk ligt, ten ware de mensen een foto nam. De burger had het gevoel dat de parkwachters om de hoek op de loer lagen. Dat is een te betwisten feit. We hebben het lang geprobeerd met eerst informele en dan formele gesprekken en dan uiteindelijk de beslissing genomen het contract op te zeggen. De annuleringen van de boetes lag hoger dan voorheen.”

Heidi Craeynest (N-VA) vroeg de cijfers van de retributies op. Daaruit blijkt dat er in 2023 door City Parking voor 127.700 euro aan retributies is uitgeschreven en er 95.775 euro is teruggestort aan de burgers.