Campagne ‘Modder op de weg’ tijdens oogstseizoen

Van september tot december loopt de jaarlijkse campagne ‘Modder op de weg’. “Doel is de aanwezigheid van modder op de weg tijdens het oogstseizoen te voorkomen”, legt mobiliteitsschepen Geert Moerkerke (Open Vld) uit. “Als dat niet mogelijk is, is het de bedoeling dat de vuile weg zo snel mogelijk gereinigd wordt. We roepen bestuurders op om voorzichtig te zijn. Landbouwers duiden modderige wegen aan met een gevarendriehoek. Ze kunnen modder op de weg voorkomen door modder van machines en voertuigen te verwijderen voor ze de weg op gaan. We vragen hen ook om tijdig modderborden te plaatsen en om bevuilde weggedeelten onmiddellijk weer schoon te maken.” (BCH)