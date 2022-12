Bushalte in Pollinkhove niet verlicht, Bart vindt creatieve oplossing

Heel wat schoolkinderen staan elke morgen aan de halte Kruisstraat langs de Burgweg in Pollinkhove te wachten op de bus. Maar de bushalte is niet verlicht en bijgevolg onveilig voor de wachtende kinderen. Een oplossing is in de maak. Maar in afwachting daarvan stak Bart Vandenbroucke, wiens dochter Jitske er elke dag de bus naar school neemt, zelf de handen uit de mouwen. Zo zorgde hij onder meer met kerstverlichting voor een creatieve oplossing.

Veel kinderen gebruiken dagelijks de bushalte Kruisstraat in de Burgweg in Pollinkhove. Zo ook Jitske Vandenbroucke (12) en enkele van haar klasgenootjes en vriendjes.

“Ik fiets ’s morgens regelmatig mee tot aan de bushalte”, zegt Bart Vandenbroucke (45), de papa van Jitske. “Ik zag dat de halte zowel aan de kant van het bushokje als aan de overkant helemaal niet voorzien is van enige verlichting of reflecterend materiaal. De zichtbaarheid is nagenoeg nihil en automobilisten merken de kinderen dus pas laat op.”

Jitske kreeg daarom van haar ouders de raad om ‘s morgens zolang mogelijk in het bushokje te wachten tot ze de bus vanuit Pollinkhove-dorp ziet aankomen.

“Maar ondertussen is gebleken dat dit niet mogelijk is”, gaat Bart verder. “Door de inplanting van het bushokje is de aankomende bus pas te zien tot die op ongeveer vijftig meter van de halte is genaderd. Maar dan is het te laat om nog de Burgweg veilig over te steken tot aan de tegenoverliggende opstapplaats. De kinderen moeten dus dagelijks lange tijd in het donker aan de niet-beschutte en onveilige zijde van de bushalte wachten.”

De paal aan de bushalte met kerstverlichting en reflecterende strips. © if

Bart verbeterde daarom zelf met eenvoudige middelen de zichtbaarheid en veiligheid. “Zo bracht ik reflecterende strips aan op de palen en kerstverlichting”, zegt de papa van Jitske. “Ik kaartte de onveilige situatie ook aan bij het stadsbestuur, dat begrip toonde voor de situatie. Ik verwijt hen voor alle duidelijkheid absoluut niets, want de materie rond bushaltes is niet hun verantwoordelijkheid. Het stadsbestuur leverde trouwens al veel inspanningen om de openbare mobiliteit te verbeteren.”

“De problematiek is ons bekend”, zegt burgemeester Lode Morlion (Dynamisch). “Het is de bedoeling om een verlichtingspaal op zonne-energie te plaatsen aan de halte net zoals dit nu gebeurt langs de N8 waar de werken bezig zijn. Ook aan de halte aan De Linde in Pollinkhove zijn er plannen in die richting. Op het vlak van openbaar vervoer werken we samen met de Vervoerregio Westhoek hard om ook het landelijk gebied van het nodige te voorzien.”

(KVCL)