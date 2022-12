Brugse bruggenmiserie blijft duren: vier bruggen in slechte staat

Er zijn vier bruggen in Brugge in slechte staat. Wanneer de defecte Krakelebrug hersteld of vervangen wordt, weet de Vlaamse regering niet. Voor de huur van de tijdelijke Kruispoortbrug moet de Vlaamse belastingbetaler wekelijks 2.000 euro ophoesten. Dat blijkt uit de antwoorden van Vlaams minister Lydia Peeters op parlementaire vragen van Bruggelingen Annick Lambrecht (Vooruit) en Yves Buysse (VB). De Brugse bruggenmiserie blijft duren.

De Steenbruggebrug, de Dampoortbrug 2 en de voetgangers- en fietsersbrug ter hoogte van de Brugeoise zijn in slechte staat. De Krakelebrug is sedert september defect, na een aanvaring door een schip. Er is een plan van aanpak, maar echt concreet is dit nog niet. Het enige, echt goede nieuws is dat er binnenkort een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor twee nieuwe Stenbruggebruggen ingediend wordt.

42 miljoen euro

Minister Lydia Peeters verwacht dat die milieuvergunning ten vroegste medio 2023 zal verkregen worden, zodat de werken voor de realisatie van een nieuwe, hoge autobrug en en fietsersbrug in Steenbrugge eindelijk kunnen beginnen. Hiervoor heeft Vlaanderen al 42 miljoen euro uitgetrokken. De werken zullen twee à drie jaar aanslepen.

Minder goed nieuws is er over de Krakelebrug. Annick Lambrecht stelt: “Uit het ontluisterend antwoord van de minister leid ik af dat men nog niet weet hoe en wanneer die defecte brug zal aanpakken. Er wordt voorlopig enkel op basis van de beschikbare inspectierapporten en in nauw overleg tussen Stad Brugge, De Vlaamse Waterweg en het Agentschap Wegen en Verkeer een vervolgaanpak afgestemd.”

Meer inspecties

Annick Lambrecht dringt aan op meer inspecties en meer regelmatig onderhoud om nog meer bruggenmiserie te voorkomen: “Nu wordt er afhankelijk van de staat van de betrokken brug een inspectie uitgevoerd om de drie, vier of vijf jaar. In 2020-21 werd er al voor 2,25 miljoen euro gespendeerd aan het onderhoud van de Dampoortbrug, die geregeld defect is. Op mijn vraag over een nieuwe Dampoortbrug kreeg ik geen afdoende antwoord.”

Eerder al had Yves Buysse (VB) al de Vlaamse minister voor Mobiliteit gevraagd hoeveel Vlaanderen moet betalen voor de huur van de tijdelijke Kruispoortbrug. Het gaat om 2.000 euro per wek, zonder btw. Wanneer die vervangne wordt door een definitieve brug, is nog niet geweten. De studies lopen nog en blijken niet makkelijk, omdat de Brugse Vesten als landschap beschermd zijn….