Bredene heeft eerste 2 van 63 deelauto’s van Claus2You, actrice Silke Thorrez geeft het voorbeeld

Bredene heeft nu ook deelauto’s. Die werden maandagmorgen in primeur voorgesteld. Het gaat om de eerste 2 van 63 elektrische Hoppin-deelwagens in de regio Oostende-Brugge. Actrice Silke Thorrez – bekend als Anke uit de serie Nonkels – gaf alvast het voorbeeld. “Het verrast me hoe vaak ik zo’n deelauto kan gebruiken”, zegt ze.

Bredene kreeg de primeur om de eerste 2 van de 63 deelauto’s in gebruik te nemen. Die staan opgesteld op de parking ter hoogte van de Albert Heijn in de Kapelstraat. Op andere locaties in de regio komen er nog ruim 60 bij dus. Het gaat om deelwagens van Claus2You uit Zonnebeke. Die moeten tussen nu en eind januari verdeeld worden over vijftig Hoppinpunten in de ruime regio.

“We zijn begonnen met drie deelwagens in Ieper. Ondertussen zijn er al 33 in de vervoerregio’s Westhoek en Midwest”, zegt Thomas Colpaert van Claus2You. “Door de recente gunning en een vlootuitbreiding tot 150 wagens is Claus2You vandaag de grootste aanbieder van deelwagens in West-Vlaanderen.”

Fan

Actrice Silke Thorrez die zelf in Zonnebeke woont, dezelfde gemeente dus waar ook Claus2You haar hoofdzetel heeft, is fan van de deelwagens. “Ik moet op veel plekken in Vlaanderen zijn en dan nog het minst in West-Vlaanderen”, vertelt ze. Ik gebruik de deelauto’s heel veel. Ik durf mijn eigen auto nog niet weg te doen. Maar als ik kan, dan gebruik ik die wel. Het verrast me ook hoe vaak ik ze kan gebruiken. Ik ben ook nu vanuit Zonnebeke met de deelauto naar Bredene gekomen. Ik ga de uitdaging aan om mijn eigen auto een jaar lang zo veel mogelijk te laten staan.”

Na registratie op het platform kan een deelauto gereserveerd worden voor 3,99 euro per uur. Per kilometer betaal je bijkomend 0,29 euro. We rekenden het even uit: voor een ritje heen en terug naar het Franse Lille betaal je dus 98 euro als je zo’n 10 uur weg bent.