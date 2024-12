Brandweer tijdlang bezig met opruimen van flink oliespoor

De brandweer van Torhout was zaterdag kort voor de middag een tijdlang bezig met het opruimen van een flink oliespoor. Dat lag op de R34.

Een passant meldde zaterdag rond 11.15 uur gewag van een oliespoor op de R34 aan het einde van de oprit richting de snelweg. Her en der was de weg wat glad. De brandweer reed ter plaatse en ontdekte dat het oliespoor begon op de rotonde van de R34 ter hoogte van de Keibergstraat. De tankwagen met sproeimachine kwam ter plaatse net als een signalisatiewagen. Eerst werd de olie op die rotonde geneutraliseerd en vervolgens werd het traject afgereden tot de rotonde met de Bruggestraat. Het spoor zelf liep daarna nog een stukje verder in de Noordlaan en een parallelweg. Vermoedelijk was de olie afkomstig van een vrachtwagen maar de vervuiler werd niet gevonden. Omwille van de opruimwerken ontstond er wat verkeershinder. (JH)