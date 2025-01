Bouwgrond in Stalhille wordt parking voor twintigtal wagens: “Dit moet parkeerdruk ontlasten”

Vorig jaar kocht de gemeente een stuk bouwgrond langs de Cathilleweg aan om er een parking te realiseren. Nu zijn ook de plannen daarvoor eindelijk goedgekeurd. “We kiezen bewust voor extra ruime parkeerplaatsen”, klinkt het nog.

Een perceel gelegen tussen Cathilleweg 74 en 76, zo’n kleine 600 vierkante meter, werd vorig jaar door het gemeentebestuur aangekocht. Het is bouwgrond, maar Jabbeke wil er een parking realiseren voor een twintigtal wagens. Voor het beleid is dit een opportuniteit, want open gronden in de centra zijn sowieso gegeerd. De oppositie springt minder vlug op de kar. Vooral de hoge aankoopprijs werd op de korrel genomen. Nu wordt er toch een parking gerealiseerd op deze grond.

“De omgevingsvergunning is lopende”, zegt schepen Claudia Coudeville. “Er worden uiteindelijk zestien parkeerplaatsen extra voorzien op het perceel. Daarvan zijn er veertien voor wagens, met een parkeerstrook van 2,64 op 5 meter. Daarnaast is er ook een smallere parkeerplaats bestemd voor een motorfiets. De laatste parkeerplaats is voorzien voor rolstoelgebruikers, deze krijgt een maximale breedte van 3,5 meter.” Door toedoen van Jonas Van Poelvoerde, kersvers fractieleider voor CD&V, werd geopteerd om de parkeerplaats voor rolstoelgebruikers zo comfortabel mogelijk te realiseren en dus kreeg ze letterlijk voldoende ruimte.

Parkeerdruk

In een latere fase wordt ook de mogelijkheid tot elektrisch laden ingevoerd. “Het achterste deel van deze gronden ligt in agrarisch gebied en wordt voorzien van een vijftal fruitbomen en een zitbank. Deze zestien parkeerplaatsen zouden voldoende moeten zijn om de parkeerdruk in Stalhille te ontlasten. We kozen ervoor om comfortabele plaatsen te voorzien. Richtlijnen met betrekking tot parkeren geven aan dat een weg van 6 meter breed voldoende ruim is opdat men bij het parkeren gemakkelijk de parkeerplaats zou kunnen inrijden. De breedte van een parkeerplaats is met 2,50 meter voldoende, maar hier voorzien we 2,64 meter.”

Ilse Vandenbroucke van Team 8490 had van meet af aan de zinvolheid van een parking in vraag getrokken in het DNA van Stalhille, een masterplan over deze dorpskern. Maar ze vreest, nu dit er toch doorkomt, ook voor hinder. “Dicht bij de school en gezien de weinige uitwijkruimte kan dit toch voor gevaarlijke situaties zorgen”, vreest het oppositieraadslid. (PA)