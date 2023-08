Bombardierbrug in Brugge wordt net op tijd voor nieuwe schooljaar heropend

De Bombardierbrug over het kanaal Gent-Oostende, die een belangrijke fietsverbinding vormt voor schoolgaand verkeer in en rond Brugge, was sinds februari afgesloten voor renovatiewerken. Op donderdag 31 augustus wordt de brug heropend, net op tijd voor de start van het nieuwe schooljaar.

De heropening van de Bombardierbrug is een opsteker voor het Brugse fietsverkeer. De brug wordt namelijk veel gebruikt en vormt een belangrijke verbinding tussen Sint-Michiels, Assebroek en de binnenstad. Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters benadrukt het belang van dergelijke onderhoudsprojecten voor het verzekeren van de mobiliteit in de regio:

“Onze infrastructuur vereist regelmatig onderhoud en verbetering om ervoor te zorgen dat Vlaanderen in beweging blijft. Door de Bombardierbrug te renoveren, zetten we onze ambitie kracht bij voor een vlotte mobiliteit naar en in de stad. De heropening van de brug is een mooi voorbeeld van hoe doelgerichte samenwerking en investeringen in infrastructuur bijdragen aan een vlot en veilig verkeer voor alle weggebruikers. De brug opent net op tijd voor de schoolgaande jeugd die deze brug intensief gebruikt.”

Fietsersbrug

De Bombardierbrug, die in de volksmond beter bekend is als Fietsersbrug Brugeoise, was aan een grondige renovatie toe. Zo werden het stalen brugdek, de wegdekbekleding en de brugdekvoegen vernieuwd, de betonnen onderdelen hersteld, en twee nieuwe pijlers geplaatst onder de uitkragende aanloophellingen die brugtrillingen zullen temperen. De technische ingrepen werden perfect op schema afgerond.

“Als alles zo vlot gaat, lijkt het eenvoudig, maar het weg hijsen en terugplaatsen van het stalen brugdek was geen evidentie”, bekent Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg. “Maar dankzij de goede voorbereiding en uitvoering van onze aannemer, verliepen de werken vlot en efficiënt. De brug ziet er dan ook zo goed als nieuw uit.”

Impact

Gedurende de renovatiewerken hebben alle betrokken partijen samengewerkt om de impact op de buurt en het verkeer tot een minimum te beperken. De Vlaamse Waterweg dankt daarom uitdrukkelijk de stad Brugge en de lokale politie voor de vlotte samenwerking, die bijdroeg aan de soepele doorstroming van het verkeer tijdens de werkzaamheden.

De herstelde brug werd met een hoge kraan weer op zijn plaats gezet. © Vlaamse Waterweg

Burgemeester Dirk De fauw is opgelucht dat de werkzaamheden afgerond zijn voor de start van het nieuwe schooljaar: “Deze fietsersbrug is een belangrijke schakel tussen Assebroek, Sint-Michiels en het centrum van de stad. Onder meer heel wat Brugse jongeren maken van deze fietsersbrug gebruik voor hun verplaatsing van en naar de school. Dergelijke goede fietsinfrastructuur moedigt heel wat mensen aan om de auto aan de kant te laten staan en voor de fiets als vervoermiddel te kiezen.”

“Met het nieuwe schooljaar voor de deur zullen veel leerlingen van deze vernieuwing kunnen genieten,” klinkt het bij Vlaams Parlementslid en Brugse Schepen Mercedes Van Volcem.

De werken werden uitgevoerd door Besix n.v. voor een bedrag van 1,3 miljoen euro (exclusief btw) en worden medegefinancierd door Europa.