Bistierland en Herpelstraat in Harelbeke en Deerlijk krijgen testopstelling om verkeer te vertragen

Er wordt een testopstelling geplaatst in Bistierland en de Herpelsstraat in Harelbeke en Deerlijk. De bedoeling is om gemotoriseerd verkeer te vertragen of zelf te ontmoedigen om door de wijk te rijden. Vanaf 15 juni wordt de proefopstelling geplaatst.

De stad Harelbeke en de gemeente Deerlijk willen van Bistierland en de Herpelsstraat een fiets-, wandel- en kindvriendelijke straat maken waar het veilig spelen, wandelen en fietsen is. Er werd gekozen om een proefopstelling te plaatsen om de snelheid te verlagen en op bepaalde plaatsen doorgaand verkeer in de straat te weren.

Omrijden via N36

“De opstelling bestaat uit een pakket van maatregelen. Het gaat onder meer over wegversmallingen met voorrangsregeling, wijziging van eenrichtingsstraten en het invoeren van een fietszone”, duidt Harelbeekse schepen van Mobiliteit Tijs Naert (Groen).

“Het is de bedoeling om gemotoriseerd verkeer te vertragen in het kader van de veiligheid. Bestuurders zullen de zone weren en via de N36 omrijden. Het project is ook in het kader van efficiënt verkeer in en uit de wijk”, zegt Regine Rooryck (CD&V), schepen van Mobiliteit van Deerlijk.

Evaluatie na zes maanden

Na zes maanden zal de proefopstelling geëvalueerd worden. De timing kan door weer- of andere omstandigheden nog aangepast worden. “Er werd na een grondige evaluatie eerst een voorstel gedaan om een knip uit te voeren, maar de meningen waren daarover sterk verdeeld. We vonden het belangrijk dat er maatregelen getroffen werden. We zijn tevreden dat de proefopstelling er komt”, aldus de beide schepenen. “De bewoners kregen al een brief in de bus”, pikt Tijs Naert in.

De hele wijk zal zone 30 worden. Er zal ook een fietszone ingesteld worden. Dat wil zeggen dat automobilisten geen fietsers meer mogen inhalen. Daarnaast komen er ook wegversmallingen en drempels. Enkele eenrichtingsstraten zullen ook van richting veranderen.