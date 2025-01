Binnenkort oplossing voor taxi’s aan het station

Dit voorjaar komt er een oplossing zodat taxi’s dichterbij het station kunnen staan. Dat kondigde schepen Judith Ooms (Vooruit) aan op de gemeenteraad.

Reddy De Mey (Vlaams Belang) interpelleerde over de taxi’s aan het station, een punt dat hij ook de voorbije jaren aankaartte. “Het is niet duidelijk of ze mogen doorrijden over de brug en waar ze mogen parkeren”, merkte hij op.

“Er is aan de brug ook maar één zebrapad. Aan het station is er ook geen verwijzing naar de taxistandplaatsen.” Schepen Judith Ooms (Vooruit) : “Ik wil dat het vooruit gaat. We pleegden al overleg voor 10 beschikbare plaatsen voor taxi’s dichterbij het station. De stadsdiensten gingen al ter plaatse voor opmetingen. Er is nu een locatie waar alle partners zoals De Lijn, de politie, het Agentschap Maritieme Dienstverlening en taxi’s het over eens zijn. Tegen begin maart komt er een oplossing. We nemen ook de signalisatie van het station naar de taxi’s mee.” (EFO)