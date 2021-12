Bewoners verdeeld over gedeeltelijke opheffing knip aan station in Roeselare

De knip aan het station is ongedaan gemaakt! Of toch voor een stuk want er mag opnieuw doorgereden worden van de Jules Lagaelaan naar de Beversesteenweg tijdens de daluren en er komen verkeerslichten. Is iedereen nu tevreden? Wij gingen ter plaatse.

Er is in het verleden veel inkt gevloeid over de knip aan het station en halfweg de bestuursperiode voert de meerderheid uit wat in het bestuursakkoord tussen de lijnen staat te lezen: er komt een light-versie van de knip.

“In het bestuursakkoord formuleerden wij inderdaad een aantal acties met betrekking tot de circulatie in de stationsomgeving en de kop van de vaart”, vertelt Griet Coppé, schepen van mobiliteit. “Na afweging van de adviezen van een werkgroep die uit economische actoren, leden van de Fietsersbond en inwoners bestaat, en na verder intern onderzoek heeft het stadsbestuur een aantal beslissingen genomen als antwoord op de verkeersproblematiek aan de stationsomgeving.”

“Concreet krijgt het autoverkeer in één richting doorgang vanaf de Jules Lagaelaan via het busstation richting Beversesteenweg. Die doorgang is echter enkel toegankelijk in de daluren, dus op momenten dat er geen schoolgaand verkeer is en er geen extra drukte ontstaat van aan- en wegrijdende bussen.”

“Doorrijden is niet toegestaan voor zwaar gemotoriseerd verkeer van meer dan 3,5 ton en hoger dan drie meter. Er komt ook een verkeerslicht in de Jules Lagaelaan ter hoogte van het busstation en dit licht wordt uiteraard ook afgestemd op de al bestaande lichtenregeling aan de Ardooisesteenweg. We plaatsen eveneens een slagboom die omlaag blijft tijdens de spitsuren, dus de momenten waarop de doorgang niet toegelaten is. De huidige ANPR-camera blijft behouden in functie van handhaving en er wordt een zone 30 ingevoerd op het busstation en in de Jules Lagaelaan.”

Onderschrift tag with 7 point dummy text. Onderschrift tag with 7 point dummy text. Onderschrift tag with 7 point dummy text. © STEFAAN BEEL Stefaan Beel

“Deze nieuwe situatie gaat in vanaf 14 februari 2022 en in december 2022 volgt een evaluatie. Op basis van die evaluatie zal beslist worden of de proefopstelling leidt tot de bijsturing van de toekomstige bereikbaarheid en doorstroming rond het station.”

Gemengde reacties

“Thank God”, is de eerste reactie van Inge Haegeman van speelgoedwinkel Oberon uit de Beversesteenweg. “Wie had dat ooit gedacht dat de knip zou verdwijnen, enfin, toch gedeeltelijk. Echt waar, ik sprong een gat in de lucht toen ik het nieuws vernam. Ik heb dit altijd een belachelijke zaak gevonden. Het is toch absurd dat je door het stadscentrum moet om met de wagen aan de andere kant van het busstation te geraken? En dan sta je steeds in de file aan de markt of de Sint-Michielskerk.”

“Natuurlijk zal er meer verkeer passeren in de Beversesteenweg, dat is trouwens nu al het geval doordat de Ardooisesteenweg eenrichtingsverkeer is geworden sinds de werken. Maar nog een beetje meer verkeer door de straat zal het verschil niet maken. Het mag van mij iedere dag file zijn voor mijn deur. Zo lang de mensen hier maar zonder problemen geraken (lacht).”

“Steden bannen de auto. Roeselare doet precies het omgekeerde”

Sam Bitari van Taxi Roeselare uit de Jules Lagaelaan is eerder gematigd enthousiast. “De knip verdwijnt tijdens de daluren? Echt? Ik weet van niets. Neen, ik werd niet geconsulteerd of verwittigd. Ik ben niet 100 procent gelukkig met die beslissing want dat betekent veel meer verkeer en bijhorend lawaai voor mijn woning. Gelukkig zal dat enkel tijdens de daluren het geval zijn. En hopelijk komen er ook geen onveilige situaties tot stand tussen het busverkeer, de gewone wagens en zwakke weggebruikers en is het verkeerslicht goed afgesteld.”

Onnozele beslissing

“Voor mijn job maakt het verdwijnen van de knip geen verschil. Als taxi mag ik toch door de verboden zone rijden. Het was een beetje te verwachten zeker dat die knip zou verdwijnen? Laat het mij zo stellen: als de meerderheid van de bevolking tevreden is dat de knip verdwijnt dan ben ik ook tevreden. Ik ben geen moeilijke mens.”

Ignace Defever van De Bonte Os zat in de werkgroep rond de mobiliteit aan het station en was geen voorstander van de opheffing van de knip. “Neen, ik vind het een onnozele beslissing en dat was helemaal niet afgesproken op de vergaderingen van de werkgroep. De circulatiemanager-expert, een slimme man uit Leuven, stelde zelfs onomwonden dat een opheffing van de knip niet meer moest. De knip is er al meer dan tien jaar en de mensen zijn de situatie nu gewoon. Bovendien is de tijdsgeest helemaal veranderd. Steden zetten veel meer in op wandelen en fietsen in de binnenstad en bannen het autoverkeer. Wat doet Roeselare? Precies het omgekeerde.”

“De Fietsersbond probeert overal in Roeselare veilige fietspaden te hebben en aan het station is dat nu zo. Met de knip die gedeeltelijk verdwijnt wordt het gevaarlijker dan vroeger. Het is te zot voor woorden.”