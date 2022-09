Basisschool ’t Mozaïek wil minder auto’s aan de schoolpoort in Eernegem

Vanuit het gegeven dat (te) veel kinderen met de wagen naar school komen, lanceert het Eernegems gemeentebestuur het High Five project in de gemeentelijke basisschool ’t Mozaïek. Door te voet of met de fiets te komen, kunnen kinderen elektronische jetons verdienen, die ze kunnen inwisselen voor een leuke prijs.

Ouders die hun kinderen aan school komen afzetten, weten maar al te goed welke chaos er vaak heerst aan de schoolpoort. Voetgangers, fietsers en auto’s komen in een relatief korte tijdsspanne op eenzelfde plaats, en dat veroorzaakt onveilige situaties. Door het aantal auto’s te verminderen vermindert het risico op ongevallen, vermindert de geluidsoverlast, net als de CO₂-uitstoot, en is het beter voor de gezondheid. De kinderen bewegen meer en komen in een betere lucht naar school. En, ten slotte, voor de ouders is het goedkoper.

Veiliger

“Naar aanleiding van de werken aan onze gemeenteschool in Eernegem zochten we naar een extra stimulans om de wagen uit de schoolomgeving te vermijden”, vertelt burgemeester Lieven Cobbaert. “De werfzone laat niet toe om veel wagens rond de schoolpoort te hebben. Bovendien zorgen minder wagens ervoor dat het veiliger is rondom de school.”

“Daarom beslisten we om met het High Five-project van start te gaan. De kinderen die te voet naar school komen, krijgen een polsbandje, zij die met de fiets komen een label. Door te voet te komen of met de fiets kunnen de kinderen elektronische jetons verdienen. Die kunnen ze later inwisselen tegen leuke prijzen, zoals bioscooptickets, tickets voor het zwembad of zelfs voor een pretpark. Bedoeling is dus dat de leerlingen zelf aan de mouw van hun ouders gaan trekken en aandringen om te voet of met de fiets te mogen komen.”

Effectief

“De mensen van High Five werken al met ongeveer dertig steden en dorpen in Nederland en België en volgens metingen zou het project tot 60% meer kinderen naar school doen komen met de fiets of te voet, zelfs bij slecht weer. Doelgroep zijn de kinderen van zes tot twaalf jaar. Voor dit schooljaar werd 30.000 euro uitgetrokken.” (RI)