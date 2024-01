Aanpassingen busregeling voor schoolkinderen in Geluveld en Beselare: “Blij dat ze niet meer in de kou moeten staan wachten”

De Lijn wacht niet af tot de geplande evaluatie in juni om de busregeling in Beselare en Geluveld aan te passen. Het bleek immers dat op die plaatsen kinderen soms tot een uur in de koude moesten wachten op een bus om op school te geraken. Vanaf volgende week wordt een dubbele bus ingezet op bepaalde tijdstippen en vanaf 4 maart wijzigt de dienstregeling op lijn 80. “Hopelijk kan dit ook op andere plekken waar het stroef loopt”, aldus Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V).

Sinds de wijziging van het openbaar vervoersplan arriveren de kinderen uit Beselare en Geluveld te laat op school. Ook de terugrit en op woensdagmiddag is de capaciteit onvoldoende. “Kinderen moeten wachten op de volgende bus en stonden zo vaak tot een uur in de koude te wachten op de volgende bus”, zegt Zonnebeeks schepen van Mobiliteit Koen Meersseman (#Team8980). “Er was slechts één bus voorzien om terug te keren, terwijl er bijna drie vertrokken.”

Na intensief overleg en vele contacten tussen het gemeentebestuur van Zonnebeke en De Lijn wordt de planning aangepast. Volgende week voert De Lijn eerste wijzigingen door. “Vanaf 22 januari wordt een gelede bus (dubbele bus) ingezet op woensdagmiddag en in de avondspits vanuit Ieper richting Beselare. Zo wordt er extra capaciteit aangeboden voor de scholieren. Vanaf 4 maart wijzigt de dienstregeling op lijn 80: de ochtendritten zullen vroeger aankomen in Ieper. Een concrete dienstregeling volgt nog”, aldus Vincent Huart, vervoerregiomanager Midwest-Westhoek De Lijn.

Extra lijn

“Ik ben tevreden dat De Lijn de noodzaak inziet om de kinderen in Geluveld en Beselare niet meer in de kou zal laten staan”, reageert Meersseman. “We zijn ook blij dat we niet hoeven te wachten op de geplande evaluatie in juli. Ik dank de vele ouders en kinderen voor hun geduld, inzet en meldingen. De aanpassing om terug te rijden was een urgentie. De aanpassing om vroeger te starten, kan helaas niet vroeger ingepast worden, maar we zijn blij de bevestiging en duidelijkheid te hebben gekregen dat er wel degelijk bijgestuurd zal worden. Op deze manier kan onze gemeente in de toekomst genieten van deze extra lijn die nu ieder uur op weekdagen en op zaterdag en zondag in het weekend ook doorheen Beselare zal rijden.”

“Ook de meldingen rond de vertragingen op lijn 90 doorheen Zonnebeke werden doorgegeven”, merkt de schepen op. “De Lijn bekijkt of ook daar bijsturingen mogelijk zijn. We hebben als gemeente alvast alle meldingen doorgegeven en zorgen dat alle mensen die de moeite deden om een melding aan het gemeentebestuur door te sturen een antwoord krijgen.”

Constructief

Vlaams parlementslid en schepen in Poperinge Loes Vandromme (cd&v) is tevreden met de aanpassing in Zonnebeke, maar hoopt dat het ook elders kan waar er problemen zijn. Vandromme krijgt vooral meldingen van scholen en maatbedrijven dat de busregeling op verschillende plaatsen beter kan. “Er zijn mensen die gewoonweg niet meer op tijd op hun bestemming geraken”, aldus Loes Vandromme. “En als de Flex-bus (de vervanger van de belbus, nvdr) niet voor 6 uur ’s morgens uitrijdt, is het helemaal moeilijk voor sommigen. Ik ben echter blij dat De Lijn luistert naar onze opmerkingen en er constructief wordt samengewerkt.”

