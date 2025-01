Aangepaste verkeerssituatie in Kerkstraat

In de Kerkstraat in Nieuwpoort-Stad, specifiek in het stuk tussen de Parklaan en Astridlaan, wordt de huidige verkeerssituatie aangepast. Dat gebeurt op verzoek van de bewoners van de straat en een evaluatie. Sinds maandag 13 januari geldt in de Kerkstraat tussen de Parklaan en de Astridlaan eenrichtingsverkeer voor bestuurders van voertuigen, met uitzondering van fietsers. Voertuigen mogen enkel rijden van de Parklaan richting de Astridlaan. Fietsers mogen, zoals gebruikelijk, in beide richtingen blijven rijden. Deze wijziging wordt zichtbaar gemaakt met de nodige verkeerssignalisatie. De aanpassing is noodzakelijk geworden omdat de vroegere dubbelrijrichting in de Kerkstraat leidde tot gevaarlijke verkeerssituaties. Daarnaast maakt de Kerkstraat deel uit van de schoolfietsroute, die dagelijks door veel fietsers wordt gebruikt. “Het was dan ook van essentieel belang om deze straat extra veilig te maken voor alle weggebruikers”, klinkt het. (PG)