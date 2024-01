“Aanbod voldoet niet aan noden”: Stadsbestuur Menen neemt maatregelen na klachten mobiliteitsplan De Lijn

Op 6 januari rolde De Lijn haar nieuwe mobiliteitsplan uit. Door middel van grondige aanpassingen en de invoering van het Hoppin-principe, moet iedereen heel wat vlotter op zijn of haar bestemming raken. Is de aanpassing voor Menen een zegen of eerder een vloek? We trokken zelf op onderzoek uit en merkten al snel dat de theorie en praktijk niet meteen op dezelfde pagina’s zitten.

Meer bussen op de grote assen en belangrijke plaatsen vlotter bereikbaar maken!” De leuze van Openbare Vervoersmaatschappij De Lijn, waarmee ze het nieuwe mobiliteitsplan naar de gebruikers bracht, was er eentje waarbij geen enkele euforische uitdrukking werd gemeden. Toch bleek al snel dat het nieuwe en vooral betere vervoersplan heel wat barsten vertoonde, waarbij volledige wijken en zones werden afgesneden.

Flexbus

Haltes en lijnen verdwenen, uurregelingen werden aangepast en reeds bomvolle bussen werden nog voller. Vooral in landelijke, meer afgelegen gebieden werd de impact van de wijzigingen drastisch voelbaar. Schoolgaande jeugd raakte niet langer tijdig op school, in sommige gevallen werd de bus zelfs volledig verleden tijd. Mensen raakten niet meer op hun werk en van de vlotte verbindingen naar cruciale zaken zoals winkels of ziekenhuizen was geen sprake meer. Om hier toch soelaas in te brengen, lanceerde De Lijn de Hoppin applicatie. Via de smartphone konden gebruikers niet alleen hun route plannen, ze konden meteen ook een belbus of flexbus reserveren. Helaas bleek ook de app al snel ruimschoots onvoldoende om aan de mobiliteitsbehoefte van de afgelegen wijken te gaan voldoen.

“De lijn gaf zelf toe dat ze niet zou kunnen voldoen aan de initiële visie”

In Menen schoot het stadsbestuur zelf in actie, nadat de klachten zich bleven opstapelen. “We moesten snel schakelen en kort op de bal spelen!” Schepen van Mobiliteit Patrick Roose volgt de situatie met De Lijn op de voet en probeert ondertussen oplossingen aan te bieden. “Laat ons duidelijk zijn: het mobiliteitsplan van De Lijn heeft positieve punten en die mogen we niet negeren. Een grotere frequentie op de grote en vooral drukke assen kunnen we enkel maar toejuichen en ook het meer en beter inzetten van de flexbussen is een stevige opsteker. Zones zoals de Lageweg en Bethlehem zijn op die manier beter te bereiken. Toch gaven ze tijdens de laatste regioraden toe dat hun aanbod niet zou kunnen voldoen aan hun initiële visie. Zo moesten ze bekennen dat ze in zones zoals bijvoorbeeld De Croisé of Het Paradijs, hun vooropgestelde combimobiliteit niet zouden halen. Als stadsbestuur moesten we meteen in actie schieten en maatregelen, al dan niet tijdelijk gaan nemen. De Lijn beloofde wel dat ze het volledige plan tijdig zouden gaan evalueren maar ondertussen moesten we schakelen.”

Maatregelen

“Tijdens onderhandelingen konden we bijvoorbeeld vermijden dat enkele haltes op Het Dorp zouden worden geschrapt, wat al een opsteker was. Aan de halte van Rekkem Kerk hebben we dan weer extra fietsbeugels geplaatst, zodat de schoolgaande jeugd daar hun fietsen op een veilige manier kwijt kunnen. De bewoners van de Nieuwe Tuinwijk, de Bloemenwijk en de Koekuit zullen dan weer enkel nog de haltes in de Ieperstraat kunnen gebruiken. Dit baart ons zorgen want mensen zullen dus gebruik moeten maken van de fiets om naar de halte te rijden. We zullen dan ook daar extra fietsbeugels moeten voorzien. Ook de uurregelingen lijken niet te zijn afgestemd met de uurregelingen van het secundaire onderwijs.

Een laatste knelpunt is de bereikbaarheid van de haltes voor minder mobiele mensen. Nu moeten ze plots een pak verder gaan om een bushalte te bereiken, wanneer dat niet altijd mogelijk is. Samen met onze zorgdiensten zullen we dan ook bekijken hoe we een oplossing op maat kunnen realiseren, al zijn de mogelijkheden hier wel beperkt. We blijven de opmerkingen van de inwoners verzamelen zodat we die kunnen bundelen en op tafel kunnen leggen tijdens de volgende besprekingen. Als stadsbestuur kunnen we enkel maar vaststellen dat de uitrol van het nieuwe Hoppin netwerk niet langer voldoet aan de vervoersnoden van Menen, Lauwe en Rekkem.”

“Wat een ramp!” Angelique d’Hooghe, die met haar gezin de Rekkemse Casterstraat woont, zag met het nieuwe plan haar buslijn volledig verdwijnen. “Tot vorig jaar raakte ik probleemloos in Menen door middel van buslijn 81, die vanuit Moeskroen kwam. Vandaag ligt de halte er verlaten bij want bussen passeren er hier niet meer, terwijl we hier toch tegen een grote verbindingsas liggen. Neen, nu moet ik tot in Het Paradijs stappen om daar een andere bus te nemen, voor mij een wandeling van 20 minuten. Als invalide is dat geen pretje. Iedere woensdag ga ik op bezoek bij mijn papa in Menen maar nu moet ik heel wat meer tijd gaan inplannen om te reizen waardoor ik minder tijd bij mijn vader kan zijn. De Hoppin app? Eenmaal ik die aan de praat kreeg, kon ik doodleuk lezen dat ze hier niet bedienen dus die dient tot helemaal niks. We zijn volledig van het vervoersnet afgesneden geweest.”