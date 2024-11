115.000 euro Vlaamse subsidies voor breder en langer Scholierenpad

Vlaams minister van Binnenland Hilde Crevits kent een subsidie toe van 115.000 euro voor de verbreding en doortrekking van het Scholierenpad, het fietspad tussen de Poperingseweg en de Augustijnenstraat. De middelen komen uit het Kopenhagenplan van de Vlaamse regering met als doel lokale besturen en provincies te ondersteunen bij investeringen in fietsinfrastructuur en fietssnelwegen.

Het stuk maakt deel uit van de Vrijbosroute, een groene as op de bedding van de oude spoorlijn Ieper-Kortemark. Het gaat om een project van de provincie West-Vlaanderen waarbij het 510 meter lange bestaande Scholierenpad tussen de Poperingseweg en de Augustijnenstraat verbreed werd van 3,3 tot 4 meter. Die werken werden eerder dit jaar al uitgevoerd. Aan de oversteek met de Augustijnenstraat krijgt de fietssnelweg nog voorrang en voorbij de straat wordt het fietspad over een afstand van 260 meter doorgetrokken tot de al gerealiseerde verbinding naar het rondpunt van de N8 en de Oude Veurnestraat.

Kopenhagenplan

Voor dergelijke projecten kunnen provincies, steden en gemeenten subsidie vragen vanuit het Kopenhagenplan van de Vlaamse overheid dat investeringen doet in fietssnelwegen en gelanceerd werd in het kader van het Vlaams relanceplan.

“Via het Kopenhagenplan slaan de Vlaamse regering en de lokale besturen de handen in elkaar om het fietsen aantrekkelijker te maken via kwaliteitsvollere fietspaden”, zegt Vlaams minister van Binnenland Hilde Crevits. “218 van de 300 steden en gemeenten hebben bijna 1.300 projecten ingediend met nog eens 230 projecten via de 5 provincies. De lokale besturen die investeren, krijgen dan ook middelen vanuit Vlaanderen via het relancefonds. Dankzij die investeringen zoals hier in Ieper zorgen we voor betere en veiliger fietspaden en hopen we dat nog meer mensen naar de fiets grijpen voor hun verplaatsingen.”

Kostprijs

De kostprijs van de werkzaamheden bedraagt 289.000 euro. De provincie ontvangt nu een bedrag van 115.000 euro en kan eenmaal de werkzaamheden voltooid zijn op nog eens 30.000 euro rekenen. (TOGH)