Zwevegemse onderneming Zaniboo laat grootste luchtballon van België, misschien wel Europa de lucht in

Afgelopen weekend trok de gloednieuwe luchtballon van de Zwevegemse onderneming Zaniboo voor het eerst de lucht in. Het werd een spektakel zonder gelijke, goed voor meteen een Belgisch en misschien zelfs Europees record. “Het is een ballon die onze bedrijfsfilosofie op een duidelijke manier naar voren schuift: we willen in alles de nummer 1 zijn”, glundert zaakvoerder Danny Eggermont (56).

Met de komst van de zon en de zomerse temperaturen zijn ook de luchtballonnen opnieuw van de partij. Iedere dag siert wel een of ander exemplaar de horizon, tot groot plezier van de mensen op de begane grond. Vanaf nu zal één exemplaar heel wat meer indruk maken dan de rest, die als regelrechte lilliputters naast deze goliath van de lucht zullen vliegen.

“Het zijn harde tijden geweest, tijden waar veel van mijn vrienden en collega’s stevige klappen hebben mogen incasseren. Corona duwde iedereen naar de rand van een zwart gat en vanaf vandaag kunnen we opnieuw lachen.” De Zwevegemse topondernemer Danny Eggermont wordt filosofisch wanneer zijn nieuwe mastodont wordt klaargestoomd voor vertrek.

“Toen een collega-ondernemer en vriend en ikzelf aan het praten waren over de hectische tijden die achter ons liggen, kwam het idee van een nieuwe luchtballon naar boven. We hadden al een exemplaar, eentje die we zoveel zien, maar dit keer wilden we het echt enorm aanpakken. Ik vroeg hem op zoek te gaan naar de grootst mogelijke ballon met daaronder de grootst mogelijke mand. Opdracht geslaagd, want vandaag stijgt hij voor het eerst de lucht in en je kan niet anders dan toegeven dan dat het een indrukwekkend zicht is.”

Record

Met een volume van 14.000 kubieke meter aan lucht en een mand die niet minder dan 32 mensen kan vervoeren, is de Zaniboo-ballon meteen goed voor een record. Danny ging dan ook niet in zee met eender wie. De keuze viel op Skyview Balloons, het geesteskind van Ramses Vanneste. De balloonvaarder zit zelf niet verlegen om een stunt en geniet internationale erkenning. Zo vloog hij al over de Kilimanjaro, steeg met een ballon uit een gigantische krater en klopte het Belgische uurrecord vliegen. “In België ga je geen grotere ballon met mand vinden”, klonk het. “Zelfs op Europees niveau gaat het een moeilijke zoektocht worden en op wereldniveau zijn er slechts weinigen die dit gaan presteren.”

De luchtdoop ging gepaard met een groot feest, waarvoor honderden genodigden present tekenden.

Streekgebonden initiatieven

Zaniboo werd 10 jaar geleden opgericht door Danny Eggermont en groeide ondertussen uit tot een onderneming met verschillende vertakkingen. 21 mensen staan er op de loonlijst en het bedrijf staat vooral te boek als een plaats waar zelfs de moeilijkste profielen een kans krijgen. De ondernemer hecht veel waarde aan streekgebonden initiatieven en is dan ook met de regelmaat van de klok terug te vinden bij verschillende sportieve evenementen, waar hij de rol van drijvende kracht op zich neemt.