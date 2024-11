Zwemclub De Valkaart neemt zwemmarathon over

Zwemclub De Valkaart heeft geen eigen zwembad meer en is nu in Beernem actief. In Lago Brugge organiseert men op vrijdag 15 november de traditionele zwemmarathon voor clubs. “Deze activiteit koppelen we graag aan De Warmste Week. Van het inschrijvingsgeld gaat de toegang van het zwembad integraal naar het goede doel.”

De zwemmarathon voor clubs in Brugge bestaat al vele jaren. Het begon destijds in het voormalige Olympiabad. Daarna in Lago Brugge in een organisatie van Igos. “Door omstandigheden zijn zij daarmee gestopt”, weet ZVO-voorzitter Patrick Hoorelbeke. “Een drijvende kracht binnen de organisatie is bij ons trainster in de club. Zij was op zoek en vroeg of wij interesse hadden om het over te nemen. Via haar kregen we de nodige knowhow en hebben we de organisatie op ons genomen. We zijn geen competitieclub, maar het is wel een traditie waar we heel graag aan meedoen, zij het op een recreatieve manier.” Op vrijdag 15 november is het Lago zwembad vanaf 20.15 uur volzet. Er hebben zich tien ploegen ingeschreven, met 22 zwemmers per baan. Per team moeten er gedurende twee keer twintig minuten voortdurend zes aan het zwemmen zijn. “De ploeg die in die periodes de meeste baantjes doet kroont zich tot winnaar. Er zijn twee categorieën: triatlon- en zwemclubs. Wie in de tweede categorie wint, promoveert naar eerste. De laatste in eerste zakt naar de tweede. Dit zorgt voor enige spanning.”

Wrang gevoel

Zwemclub De Valkaart nam eind mei afscheid van hun eigen stek in Oostkamp en maakt nu gebruik van het zwembad in Beernem. “Het was uiteraard met een wrang gevoel. We hebben de zwemschool moeten opgeven, omdat we daarvoor geen uren hadden. We verloren onze bovenbouw die we nodig hadden om trainers te rekruteren en er is de afstand. We zijn meer dan de helft van onze leden kwijt. Uiteindelijk hebben we er nu toch nog driehonderd. Dat is mooi. We zijn blij dat we in Beernem konden verderdoen, met dank aan de beide gemeentebesturen.” (ACR)