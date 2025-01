Zuster Lena (83) stopt als vrijwilligster in parochies: “Ik had al die jaren weinig tijd om mij te vervelen”

Zuster Lena Ghyselen (83) uit Lo stopt als vrijwilligster in de parochies Sint-Pieter in Lo en Sint-Bartholomeus in Pollinkhove. Tijdens een eucharistieviering in de Sint-Bartholomeuskerk in Pollinkhove bedankte pastoor Luc Frenay haar voor de 33 jaren inzet. “Ik heb in al die jaren weinig tijd gehad om mij te vervelen”, blikt zuster Lena terug.

Zuster Lena Ghyselen startte als vrijwilliger in 1991. Ze vervulde enorm veel taken binnen de parochies Sint-Pieter en Sint-Bartholomeus. “Ze maakte bij elke doop en uitvaart een kruisje en bracht ontelbaar veel communies aan huis”, somt priester Luc Frenay op. “Ze stimuleerde ook de buurtwerkers, bestelde kaarsen en vulde die aan, telde nauwgezet het geld van de schaal, de offerande en het stoelgebruik en bracht het daarna naar de bank. Ze stond ook in voor de abonnementen van het parochieblad. En dat allemaal als onbezoldigde vrijwilliger. Ook binnen Samana en Okra verdiende ze haar sporen. Kortom: zuster Lena is goud waard.”

De parochieraad van Lo-Pollinkhove bedankte zuster Lena daarom met een bloemetje en een geschenk voor haar jarenlange inzet.

Dankbaarheid

“Het was voor mij een zalige periode”, zegt zuster Lena Ghyselen. “Ik heb in al die jaren weinig tijd gehad om mij te vervelen. Het was heerlijk om dit te kunnen en mogen doen. De jaren die ik als vrijwilliger voor de kerk mocht werken, stemmen mij tot dankbaarheid. Ik heb heel veel nieuwe mensen ontmoet. Jammer dat de tijd zo vlug gaat, dat we met de jaren ook ouder worden en dat ook onze krachten en gezondheid wat verminderen. Ik ben ook niet meer van de jongste. En ik zeg altijd: wie na mij komt, moet ook een kans krijgen”, gaat Lena verder. “Door het vrijwilligerswerk zowel parochiaal als in OKRA ben ik blijven meegroeien met de digitale wereld waarin alles zo vlug evolueert”, besluit zuster Lena. “Voor mij was het vrijwilligerswerk ook een manier om mij in te zetten voor de parochie en parochianen en verder te leven tussen de mensen. Een mens heeft contacten nodig om zin aan zijn leven te geven. Dank je wel iedereen.”