Zusjes Rosie (4) en Ellie (8) zetten zich in voor De Warmste Week: “Potjes confituur en cupcakes”

De initiatieven voor ‘De Warmste Week’ lopen op volle toeren. Niet in het minst bij zusjes Rosie (4) en Ellie (8), die elk met een eigen project op de proppen komen.

Op de rommelmarkt van 1 december in zaal Ter Beke worden kerstballen, winterse bloemstukken en andere kerstdecoratie verkocht. Via www.facebook.com/people/warmste-kerstkaartjes kan je ook zelfgemaakte kerstkaartjes kopen. En apotheek Hanne Martens verkoopt onder het mom ‘Chaud’denburg’ ook zogenaamde gezelschapskaarsen.

Maar er is meer. Ook Ellie en Rosie De Vroe stropen de mouwen op en doen elk een actie. “We willen iets doen voor mensen in eenzaamheid”, klinkt het bij de meisjes. “Ellie deed vorig jaar ook al een actie en haalde 630 euro op dankzij de verkoop van armbandjes. Dat project liep al snel uit de hand”, herinneren mama Kjell Catrysse (34) en papa Maarten De Vroe (35). “Al heel snel dit voorjaar wou ze opnieuw een actie ondernemen.”

Via de grootmoeders langs zowel mama’s als papa’s kant – Vera Goris (63) en Mireill Velghe (64) – besloot Ellie confituur te maken. “Alle smaken passeren de revue: rabarber, aardbei, peer, appel, kiwi, banaan… We lanceerden een oproep naar fruit op Facebook en kunnen ook rekenen op mooie schenkingen van supermarkt Spegelaere”, vertelt Kjell. “Voor een potje confituur vragen we 4 euro en intussen hebben we al 1.350 euro opgehaald. (lacht) Ja, ook dit project dreigt, net als vorig jaar, uit de hand te lopen.”

Gezond jaloers

Zusje Rosie wou ook een actie opzetten. “Ze was gezond jaloers toen ze haar zus in actie zag en wou eveneens helpen”, knipoogt mama Kjell. “We bakken daarom cupcakes voor 1 euro het stuk. Dat leverde tot dusver 112 euro op. De actie houden we bewust vrij bescheiden om het bakken haalbaar te houden.”

Zowel de confituur als de cupcakes zijn via Facebook te bestellen: www.facebook.com/ellie.armbandjes (een herneming van de Facebookpagina van vorig jaar, red.) en www.facebook.com/rosie.s.cupcakes.2024.