Zuid-Afrikaanse wijnen van Piet Huysentruyt binnenkort te koop in Aldi

Vanaf vrijdag 24 februari kan je in de ALDI voor een tijdelijke actie de Zuid-Afrikaanse wijn van chef-kok Piet Huysentruyt aanschaffen, de Piet’se’ wyn. “In totaal zullen we 20.000 flessen witte en 20.000 flessen rode wijn verkopen in onze winkels in Vlaanderen en in Brussel, waar Piet bekend is. In het verleden hebben we al met Piet samengewerkt rond bijvoorbeeld zijn vispannetjes of kookpotten en dergelijke. Maar het is nu de eerste keer ooit dat zijn eigen wijn in de supermarkt zal verkrijgbaar zijn”, vertelt Jason Sevestre, woordvoerder van ALDI.

Nieuwe wijnen

“We merken dat wijnen uit de Nieuwe Wereld, zoals bijvoorbeeld uit Zuid-Afrika in de lift zitten, dus dan willen graag ook onze klanten verrassen met zo’n actie en toffe samenwerking”, gaat Jason verder. “De witte wijn is gemaakt van een Chenin blanc druivensoort en heeft door het zonnige klimaat in Zuid-Afrika een fruitige en soepele smaak. Daardoor is het een perfecte wijn voor bij de aperitief of bij gerechten met vis en zeevruchten.”

De rode wijn heeft ook een meer fruitige smaak, maar valt op door zijn kruidige accenten. “De wijn is gemaakt van een typische Zuid-Afrikaanse druif, de pinotage en smaakt naar kruidige accenten van chocolade, zoethout en koffie. Een wijn die volgens Piet zelf perfect past bij wild, gebraden vlees of hartelijke pastagerechten”, besluit Jason. Een fles wijn (rood of wit) zal 7,99 kosten.