Zuid-Afrika staat centraal op wijnterras van Davidsfonds

In het weekend van zaterdag 10 en zondag 11 juni zijn het batjes in Ledegem. Ook dit jaar worden die mee gekruid door het Davidsfonds. De vereniging organiseert naar jaarlijkse gewoonte haar wijnterras. “Ook deze editie kan men volop genieten van wijn op een unieke locatie: het Peereboomhuis”, aldus Michael Vandeputte van het Davidsfonds.

Het wijnterras van het Davidsfonds is uitgegroeid tot een vaste waarde op de Ledegemse batjes. “Ons bekende wijnterras zal ook dit jaar ingericht worden op de site van het Peereboomhuis”, aldus Michael Vandeputte van het Davidsfonds. Het Peereboomhuis in de Menestraat werd vorig jaar door de familie Berghman verkocht. “De nieuwe eigenaars zijn van plan om het gebouw volledig te restaureren om er later hun intrek in te nemen. Hoe lang we er met ons evenement nog kunnen blijven is dus onduidelijk, maar we zijn blij dat we dit jaar toch opnieuw gebruik kunnen maken van deze fantastische locatie.”

Barbecue

De voorbije jaren passeerden op het wijnterras van het Davidsfonds al enkele interessante wijngebieden en bijpassende thema’s de revue. Onder andere Italië, Spanje, Zuid-Amerika, Frankrijk en Oost-Europa kwamen aan bod. “Telkens mochten we honderden bezoekers begroeten. Zij kunnen ieder jaar ook genieten van regiogebonden hapjes en van de typische klederdracht van de serverende Davidsfonds-bestuursgroep”, aldus Michael. Dit jaar koos dat bestuur voor het thema Zuid-Afrika. Bezoekers aan het wijnterras kunnen dit jaar volop genieten van Zuid-Afrikaanse rode, witte of roséwijn. “Bij het thema Zuid-Afrika kan Braai, barbecue, natuurlijk niet ontbreken. Naast de lekkere wijntjes serveren wij hoedervlerkes, witte penne, hoendertoebroodjes en beesvleis.”

Proefpakket

Het wijnterras aan het Peereboomhuis zal geopend zijn op zaterdag van 16 tot 23 uur en op zondag van 14 tot 22 uur. De zes verschillende wijnen die worden aangeboden op het terras zijn ook te verkrijgen in een proefpakket. Voor 52 euro geniet men van twee rode, twee witte en twee rosé wijnen. Het proefpakket bestellen kan nu al via lievenvandermersch@skynet.be of via het telefoonnummer 056 50 16 46.

Vlaamse Feestdag

Ondertussen kijkt men bij het Davidsfonds al reikhalzend vooruit naar de andere activiteiten op het jaarprogramma. “Ons wijnterras is ieder jaar een belangrijke vorm van inkomsten. Het zorgt ervoor dat we ook heel wat andere activiteiten kunnen aanbieden”, aldus Michael. Op 9 juli organiseert de vereniging een Ledegems Volksfeest ter gelegenheid van de Vlaamse Feestdag. In augustus volgt er ook nog een schemerwandeling. (BF)