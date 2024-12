Zorgvoorzieningen en scholen planten speelbos

Het speelbos in de Ieperstraat werd uitgebreid. De aanplanting van nieuwe bomen gebeurde door mensen uit zorgvoorzieningen en leerlingen uit het bijzonder onderwijs.

De gemeente is volop bezig met bosuitbreiding in samenwerking met het Bosloket openbare besturen en het project ‘Zorg voor bossen’ van de West-Vlaamse Bosgroepen. “In 2022 werd het speelbos uitgebreid met ongeveer 3 hectare”, weet projectmedewerker Rilke Terryn.

“Eén jaar later volgde de aanplanting van de natuurbegraafplaats en van het Pittebos. Op 5 december breidden we het speelbos uit. Deze plantdag werd georganiseerd in het kader van ‘Zorg voor Bossen’, een project van de Bosgroep IJzer en Leie en van Bosgroep Houtland dat een sector overschrijdende samenwerking mogelijk maakt tussen de zorgsector, het onderwijs en de natuursector. In het project gaan we met mensen uit zorgvoorzieningen en leerlingen van het bijzonder onderwijs kleinschalige beheerwerken uitvoeren in de bossen van onze bosgroepleden.”

Klimaatverandering

“Door klimaatverandering en nieuwe evoluties in het bosbeheer is er een grote vraag naar kleinschalige handenarbeid in de Vlaamse bossen. Tegelijk zijn zorginstellingen op zoek naar zinvolle activiteiten in de natuur en blijkt het moeilijk voor kwetsbare leerlingen om kwalitatieve stageplaatsen te vinden in een groensetting. In het project wordt gefocust op verschillende doelstellingen: zowel mensen een helende dagbesteding aanbieden als een ecologische meerwaarde realiseren in onze bossen. Vandaag kregen we hulp van leerlingen van BuSo-school Heuvelzicht, van BuSo-school Dominiek Savio, van cliënten van Vondels en van zorgvoorziening OC Cirkant.”

“Om de Stadenaar optimaal te laten genieten van deze nieuwe bossen wordt er momenteel een toegankelijkheidsregeling opgemaakt door het Bosloket Openbare Besturen. Vanaf 2025 zal het Bosloket ook starten met de opmaak van een natuurbeheerplan voor de bossen en andere natuur in Staden met als doel de bossen niet alleen te initiëren, maar ze in de toekomst ook goed te blijven beheren”, besluit Rilke. (BCH)