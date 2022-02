ZorgSaam Klerken voor een inclusie ontmoetingsplaats

Vanaf 1 maart slaan zorgorganisaties WZC Cassiers, WZC De Groene Verte, Zorginstelling De Vleugels en het lokaal bestuur van de gemeente Houthulst de handen in elkaar om op maat van de buurt in Klerken zorg en ondersteuning aan te bieden.

“ Via Zorgzaam Klerken willen we de samenhang en verbondenheid in het dorp versterken op die manier beantwoorden we een oproep van Vlaams minister Wouter Bedek om de actie Zorgzame Buurten lokaal te verankeren met als achterliggend idee een buurt waar mensen comfortabel thuis of in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven leven en er de nodige hulp krijgen van buren, zorgverleners, vrijwilligers en anderen” aldus adjunct directeur WZC Cassiers, Leen Nys “ er werd in de gemeente Klerken een enquête gepost en daar kwam uit naar voor dat de Klerkenaar graag in zijn buurt woont en dat veel inwoners bereid zijn om de levenskwaliteit ervan te helpen verhogen.”

De naam van het project is een toespeling op zorgzaam en samen zorgen. “ We willen hier een warm dorp realiseren” verduidelijkt centrumleider van Lokaal Dienstencentrum De Schakel, Chantal Denolf “ samen met heel wat lokale spelers zoals verenigingen , diensten, organisaties en inwoners creëren we een reeks initiatieven waarmee we tegemoetkomen aan de noden in de gemeenschap hier.”

Buurtzorgregisseur

Er is voor de coronapandemie al gestart met een restaurant waar ook de inwoners kunnen een warm middagmaal gebruiken in De Link, in De Vleugels. “ We willen hier ook activiteiten met de buurtbewoners organiseren, ze kunnen hier ook terecht om gezellig samen een kopje koffie te komen drinken het is de bedoeling dat kwetsbare buurtbewoners hier een plaats vinden om samen te komen” geeft Frank De Smet stafmedewerker communicatie bij De Vleugels mee.

Vanuit de gemeente zal een vacature voor een buurtzorgregisseur worden uitgeschreven. Deze buurtzorgregisseur zal samen met het lokaal dienstencentrum de verenigingen, de zorgcentra en de vrijwilligers kijken naar de noden en samen met de buurt verschillende zaken organiseren en in goede banen leiden. “ Uit onze enquête kwam naar voor dat er nood was aan ontmoeting en een plaats hiervoor, dat de eenzaamheid bij kwetsbare personen groot is ,er een geringe nabijheid van diensten is , het samengevoel beperkt is, mankementen in het wegennetwerk, een tekort aan openbaar vervoer en te weinig vrijetijdsmogelijkheden zijn” aldus Leen Nys.

Iedereen nodig

“Een lichtpunt was dan weer dat veel inwoners bereid zijn om de levenskwaliteit te helpen verhogen. Klerken heeft hierbij al de troef van de accommodatie en diensten van de Vleugels, het plaatselijk antennepunt van LDC De Schakel, de lokale handelaars en maatschappelijk betrokken inwoners en verenigingen die samen een warm dorp willen uitbouwen. Doch voor het realiseren van Zorgzaam Klerken hebben we iedereen nodig: van de buurtbewoners en mantelzorger naar lokaal verankerde zorg- en welzijnsorganisaties tot verenigingen, plaatselijke handelaars en het lokaal bestuur. Door samen netwerken uit te bouwen kunnen we de leefbaarheid en levenslang wonen in het dorp een stevige injectie geven.”

Er zal dus ook nood zijn aan vrijwilligers die kunnen instaan voor het geven van activiteiten maar ook door zorg te dragen voor hun buren. “ Dat kan door kleine dingen, bv wanneer men ziet dat de rolluiken bij de buren gesloten zijn even te gaan kijken of iemand te verwittigen, ook bv door sneeuw te ruimen bij mensen die dat zelf niet kunnen , door iemand mee te nemen om boodschappen te doen en noem maar op , als we met zijn allen alert zijn voor de noden van onze buurt wordt het echt een warme buurt waarin iedereen zich thuis kan voelen” geeft Frank De Smet nog mee. Het project zorgzame buurt ontvangt een overheidsbedrag van 52.000 euro om dit project gedurende 2 jaar te realiseren. De bedoeling is dat dit interactief pilootproject de komende jaren verder wordt uitgerold in de andere deelgemeenten.