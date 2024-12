Zorgcampus verwent vrijwilligers

De zorgcampus organiseerde de jaarlijkse verwenavond voor haar vrijwilligers. De 58 vrijwilligers genoten in feestzaal Friegel in Sint-Juliaan van een heerlijke maaltijd, een gezellig feest en dankwoorden van burgemeester Dominique Cool en directeur Stephanie Vantomme. “We hebben chauffeurs, animatoren, vrijwilligers die uitstappen begeleiden, cafetariamedewerkers en vrijwilligers die instaan voor de decoratie… Een mooie en gevarieerde groep”, zegt Sofie Butaye, coördinator van de vrijwilligerswerking. “We zijn altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Specifiek zoeken we nog een chauffeur voor het busje, vooral voor de zaterdag.” Een van de vrijwilligers is Simonne Carrein, die ondanks haar negentig lentes nog steeds haar steentje bijdraagt. “Ik werkte vroeger als kokkin in het rusthuis”, vertelt Simonne. “Nadat ik met pensioen ging, ben ik meteen vrijwilliger geworden. Iemand helpen is het mooiste dat er bestaat. Nu kan ik wel niet meer zoveel doen als vroeger, enkel nog pannenkoeken en wafels bakken.” Op de foto zien we de aanwezige vrijwilligers samen met enkele medewerkers van de zorgcampus. (foto TOGH)